Medio Ambiente rechaza "ser alarmista" frente a la peste porcina, aunque reconoce que "es una amenaza"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, definió este viernes la peste porcina como una "amenaza" para la comunidad gallega. "No se trata de ser alarmistas, sino consecuentes. Y lo venimos diciendo desde el año 2019, cuando el ministerio alertó y dijo que iba a hacer la coordinación, que no está hecha", señaló la titular del departamento autonómico, quien puso de manifiesto que el Ejecutivo gallego está a la espera de una reunión con la Administración central.

Vázquez insistió, así, en que Galicia fue la primera comunidad autónoma que "puso sobre la mesa las zonas de contención de jabalíes y de emergencia cinegética", algo por lo que, apuntó, hubo críticas. "Lo que aguardamos es que se dé toda la información en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña, si en realidad fue un escape del laboratorio o ha podido ser cualquier otra cosa. Y aquí, entre todos, tomaremos todo tipo de medidas", alegó, a preguntas de los medios de comunicación en un acto en la Praza de Abastos compostelana.

De este modo, la titular de Medio Ambiente volvió a demandar una coordinación entre todos los responsables. Entre otras cuestiones, pidió a la población que "no tire ningún tipo de comida" durante los paseos por los montes, así como solicitó a los concellos que hagan los desbroces necesarios en sus zonas para evitar la proliferación de los animales.