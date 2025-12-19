Un nuevo capítulo en las tensiones del PSOE de A Coruña

La denuncia por acoso laboral presentada por las exconcejalas Esther Fontán y Eva Fernández Acón contra la alcaldesa, Inés Rey, y el primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, no es más que una nueva manifestación de las disensiones que se han producido en el seno del PSOE coruñés en los últimos años. Si la recuperación del poder en el Concello en 2019 parecía que iba a poner fin a las discrepancias que habían surgido en las filas socialistas, pronto pudo comprobarse que se trataba de un espejismo.

Rey llegó a la Alcaldía tras haberse impuesto en las primarias de su partido frente a otros tres candidatos y gracias al apoyo de uno de ellos, Juan Ignacio Borrego, en la segunda vuelta de ese proceso. La militancia coruñesa estaba ya dividida en dos facciones, una de ellas liderada por la aspirante a alcaldesa y otra por la entonces secretaria general de la agrupación, Eva Martínez Acón, a quien se colocó en quinto lugar de la candidatura.

Esa lista contó además con la incorporación como número dos de una persona que hasta entonces había desarrollado su carrera en la política autonómica y que carecía de presencia activa en la vida municipal coruñesa, José Manuel Lage Tuñas. Desde el primer momento se hizo visible su papel relevante en el equipo socialista, que se incrementó a medida que avanzaba el mandato.

Poco más de un año después de ganar las elecciones, la incorporación al Gobierno local de la hasta entonces concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez, generó ya malestar en las filas socialistas. Al mes siguiente, Rey destituyó de sus cargos en el Ejecutivo municipal a Martínez Acón con el argumento de que no realizaba el trabajo que le había encomendado. Las diferencias existentes no habían parado de crecer.

Acón, que recibió el apoyo de la dirección gallega del PSOE -entonces encabezada por Gonzalo Caballero-, explicó además que la alcaldesa la relevó por exigir que todos los concejales abonasen al partido las cantidades establecidas para todos los cargos públicos con el fin de contribuir a la financiación de la organización. La edil destituida permaneció en el grupo socialista y mantuvo la disciplina de voto, pero fue apartada de las decisiones del Gobierno local, una situación que afectó de forma progresiva a otros miembros del equipo de Rey.

El caso más notorio fue el del concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, cuyo nombre llegó a sonar como candidato a la Alcaldía y que optó por salir del Concello y el partido en marzo de 2022 al constatar que se le excluía de la participación en los asuntos del departamento que él mismo dirigía. Ese mismo mes, la Agrupación Socialista Coruñesa renovó sus cargos directivos y Rey se convirtió en su nueva secretaria general, aunque Acón recibió el 37% de los votos emitidos, lo que reflejó la división interna.

El apartamiento se extendió a otros ediles socialistas, como Esther Fontán, uno de los pilares en los que Rey se había apoyado para ganar las primarias y con la que surgieron serias discrepancias sobre la gestión de la concejalía de Medio Ambiente. Es en esa época en la que se enmarcan las denuncias por supuesto acoso laboral que ha denunciado ahora a través del canal interno del PSOE.

La candidatura municipal de 2023 solo contó en sus 14 primeros puestos, los necesarios para obtener la mayoría absoluta, con 7 de los elegidos cuatro años antes. A pesar de haber configurado un grupo municipal sin aparentes figuras discordantes, de nuevo se produjeron tensiones entre los socialistas, aunque no tan públicas como en el anterior mandato, una situación que se ha mantenido estos dos años y medio a la espera de las consecuencias la nueva crisis abierta por con las denuncias de Acón y Fontán.