¿Cuánto tardan los gallegos en gastar el Gordo?

¿Cuánto tardarías en gastar el Gordo si te toca este año? En Galicia, la ilusión por el Gordo de Navidad convive con una marcada tendencia en gastar el premio en menos de un año.

Esta es la principal conclusión de un estudio realizado por una marca de entretenimiento a 10.000 participantes que ha desvelado que uno de cada cuatro gallegos gastaría el Gordo en menos de un año (el 25,6%), llegando a consumir casi el 21% de su totalidad durante el primer mes. Frente a ellos, solo un 7,7% cree que podría vivir con lo ganado en el Gordo durante toda su vida.

Con todo, la amplia mayoría de gallegos se sitúa entre ambas previsiones: el 26,2% calcula que el dinero le duraría entre uno y cuatro años, el 24,4% afirma que podría extenderse durante al menos una década, mientras que el 16,1% que cree que el premio podría durarle más de 20 años.

En qué se gasta el Gordo

Las prioridades de los gallegos muestran un patrón muy definido. En primer lugar, el dinero se destina en ayudar económicamente a familiares o amigos (81,0%), seguida por el ahorro (80,2%) y por el pago de deudas (66,3%).

En cuanto al ámbito de los cambios personales y profesionales, un 36,9% aprovecharía el premio para reducir su jornada laboral o dejar temporalmente su empleo, mientras que un 36,6% lo invertiría en adquirir una vivienda para destinarla al alquiler.

Además, un 28,5% se tomaría un año sabático, y un 21,5% destinaría parte del premio a emprender o formarse para cambiar de profesión.

El FOMO en la lotería

El estudio revela que en Galicia se juega tanto por ilusión como por FOMO -acrónimo de Fear Of Missing Out, o miedo a perderse algo-. Es decir, los gallegos juegan por presión social y por miedo a quedarse fuera cuando otros participan, en este caso, en el Gordo.

El FOMO en la lotería alcanza una media de 3,7 sobre 5, lo que indica un nivel elevado de influencia del entorno.

Esta presión se percibe especialmente en el ámbito laboral, donde el 59,3% compra décimos por compromiso, seguido del familiar, que influye en el 46,7% de los participantes.

Como consecuencia, muchos acaban comprando números que no terminan de gustarles. A este respecto, el 53,4% reconoce no estar satisfecho con los números de los 3,3 décimos que se jugará de media este año en Galicia.

Finalmente, el estudio revela que los gallegos muestran predilección por las terminaciones 2, 9 y 5, mientras que las menos populares son el 4, 3 y 8. Además, la tecnología empieza a tener gran peso, pues el 11,8% afirma que preguntará a la inteligencia artificial qué número elegir, una tendencia emergente en la comunidad.