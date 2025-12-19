Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana

Con la Navidad ya pisándonos los talones, hay una pregunta que no para de repetirse en todas las casas: ¿Qué tiempo hará durante las fiestas?

Tras una jornada del jueves marcada por las fuertes lluvias y la alerta naranja por temporal durante todo el día, la comunidad disfruta este viernes de una jornada tranquila, de transición, con los cielos despejados, o poco nublados, en gran parte de la comunidad. Una alegría que no durará mucho, ya que este sábado la lluvia volverá a cobrar un gran protagonismo.

Con todo, a pesar de la ausencia en la jornada de hoy de las lluvias, la situación sigue sin ser de calma total, especialmente en todo el litoral gallego, dónde Meteogalicia mantiene el aviso naranja -riesgo importante- por olas de cinco a seis metros.

Este viernes cuenta con un ambiente húmedo debido a la circulación del norte y con la posibilidad de chubascos débiles en el este de la comunidad. Por otro lado, en cuanto a las temperaturas, sufrirán un ligero descenso, en especial en los valores mínimos. Situándose, por ejemplo, en el caso de Santiago entre los 5 y los 11 ºC.

Un cambio radical

De la calma se pasará a la tormenta este sábado, con una jornada marcada por las lluvias y un ambiente frío. Se mantendrán activos los avisos naranjas por olas de entre 5 y 6 metros y vientos de fuerza 7 en el litoral atlántico, mientras que en la Mariña lucense se activará el aviso amarillo por olas de hasta 5 metros y fuertes rachas de viento.

Avisos activos este sábado en Galicia / Meteogalicia

Además, en el interior, la montaña de Ourense y de Lugo contará con avisos amarillos por nieve, donde se esperan acumulaciones de nieve superiores a los 5 centímetros.

En cuanto a las temperaturas se producirá un descenso moderado en los termómetros, tanto en las máximas como en las mínimas. En el caso de Santiago, los termómetros marcarán valores entre los 4 y los 12 ºC, y la lluvia tendrá un gran protagonismo.

Gran bajada de las temperaturas

En la jornada del domingo llegará a la comunidad una masa de aire polar marítimo que rebajará aún más las temperaturas. Situándose en la capital gallega entre los 3 y los 7 ºC.

Un descenso en los termómetros que podría hacer bajar la cota de nieve incluso hasta los 800-900 metros. Con todo, en la montaña de Lugo y de Ourense se mantendrán en aviso amarillo por nieve, mientras el litoral atlántico seguirá en alerta naranja y A Mariña lucense en aviso amarillo.

Una situación que en principio se mantendrá en los próximos días, con alternancias de cielos nublosos y precipitaciones, y los termómetros marcando valores muy bajos, por lo que esta Navidad estará marcada por el frío.