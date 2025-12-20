Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios RaxoiAlba NogueiraBelenesPlexus
instagram

Cárcel para una madre de Ourense por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes

La mujer, vecina de Valdeorras, está detenida por delitos de agresión sexual, tenencia y distribución de pornografía

Un hombre también ha sido encarcelado por poseer la grabación y por atacar a las niñas

La mujer detenida en Valdeorras.

La mujer detenida en Valdeorras.

Lucila González

Ourense

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense detuvieron el pasado 15 de diciembre a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios delitos de agresión sexual, así como de tenencia y distribución de pornografía infantil. Las detenciones se enmarcan en la denominada operación Leno OU, desarrollada tras una investigación que permitió a los agentes relacionar los hechos con un varón natural de A Coruña y una mujer vecina de la provincia de Ourense.

En concreto, el hombre fue arrestado en la ciudad herculina, mientras que la mujer fue localizada en la comarca de Valdeorras, donde, según la investigación, se habrían producido las agresiones sexuales. La detenida es la madre de las dos víctimas, ambas menores de 12 años, y habría sido la primera en cometer los abusos. Unas agresiones que grabó y posteriormente envió al hombre detenido en A Coruña, con ánimo de lucro.

Según las pesquisas, el receptor de ese material no se limitó a su posesión, sino que llegó a desplazarse hasta la comarca de Valdeorras para participar directamente en las agresiones sexuales.

Noticias relacionadas y más

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición judicial, donde tras tomarles declaración, la decisión fue decretar prisión provisional sin fianza. Las víctimas permanecen, por el momento, al cuidado de sus familiares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
  2. Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'
  3. ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?
  4. Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
  5. Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri
  6. Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
  7. Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
  8. Un nuevo frente entra en Galicia por el oeste: ¿Cómo evolucionará el tiempo hasta Navidad?

Rueda se pone el mandil en el nuevo vídeo de Navidad del PPdeG: «Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño»

Rueda se pone el mandil en el nuevo vídeo de Navidad del PPdeG: «Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño»

Prórrogas de la AP-9: pymes y autónomos gallegos recurrirán ante el Supremo la decisión del Gobierno de no admitir la revisión

Prórrogas de la AP-9: pymes y autónomos gallegos recurrirán ante el Supremo la decisión del Gobierno de no admitir la revisión

«Estafa, aldraxe, vergoña» : el acto simbólico del BNG para reclamar el fin de los peajes de la AP-9

«Estafa, aldraxe, vergoña» : el acto simbólico del BNG para reclamar el fin de los peajes de la AP-9

La UVigo seguirá trabajando en la petición de su facultad de Medicina aunque apruebe la descentralización

La UVigo seguirá trabajando en la petición de su facultad de Medicina aunque apruebe la descentralización

Cárcel para una madre de Ourense por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes

Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo en la AP-9

Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo en la AP-9

La matanza del cerdo resiste en Galicia: "Es la comida de todo el año"

La matanza del cerdo resiste en Galicia: "Es la comida de todo el año"

Galicia, a la cabeza en medicación con receta: 29 envases por persona cada año

Galicia, a la cabeza en medicación con receta: 29 envases por persona cada año
Tracking Pixel Contents