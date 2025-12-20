Detenido por herir de gravedad con un arma blanca a una compañera de piso en A Coruña
El agresor fue arrestado por intento de homicidio
Uno de los implicados en la reyerta le prendió fuego a un colchón
Gemma Malvido
La Policia Nacional ha detenido a un joven pasadas las dos y media de la tarde por intento de homicidio a una de sus compañeras de piso, en el número 28 del Paseo de Ronda, en Riazor (A Coruña). La investigación está abierta, aunque fuentes cercanas al caso indican que, en principio, no es un caso de violencia machista, ya que víctima y agresor no son ni fueron pareja.
La mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) con cortes en el cuello que le habría hecho el agresor con un arma blanca y, según fuentes cercanas a la investigación, en estado grave.
A la zona se desplazaron también los Bomberos, ya que, en el transcurso de la reyerta, alguno de los implicados le prendió fuego a un colchón, lo que produjo una gran humareda, que fue visible desde diferentes puntos de la ciudad.
