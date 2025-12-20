«Estafa, aldraxe, vergoña» : el acto simbólico del BNG para reclamar el fin de los peajes de la AP-9

Con «calderilla» en mano, céntimo a céntimo, pagó esta mañana Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, el peaje de la AP-9 a su paso por Redondela. Detrás de él, otros tantos vehículos de miembros del partido, en protesta por la «estafa legalizada» que supone el peaje de la autopista gallega, la más cara de todo el Estado.

Reclaman una Galicia «libre de peajes» a través de la gratuidad de la AP-9 y recuerdan su «ilegalidad»: hace meses la Comisión Europea declaró ilegal la prórroga hasta 2048 de la concesión de la autopista del Eje Atlántico aprobada por el ex presidente José María Aznar. En la concentración también rechazaron la subida del 4% de la AP-9 prevista para enero de 2026 y reclamaron de nuevo su transferencia «urgente» a Galicia, «sin más vetos políticos».

Frente a las cabinas y barreras en las que hay que pagar para poder continuar el trayecto en San Simón, decenas de miembros del BNG que concentraron con carteles en mano en los que definían el encarecimiento de la autopista como «estafa, aldraxe vergoña» y denunciaban que el Gobierno central «no cumple» su acuerdo con Galicia. Este acto reivindicativo tuvo como consecuencia la apertura de más peajes al colapsar el resto, según indican en sus redes sociales, tras bloquear el paso de San Simón.