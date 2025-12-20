Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo en la AP-9

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este sábado en un accidente entre un turismo y una furgoneta en la autopista AP-9 a la salida del puente de Rande, en el término municipal de Moaña, según informa el 112 Galicia.

El accidente se produjo poco antes de las 08:00 horas, en el kilómetro 148 de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, en sentido Pontevedra. El particular que contactó con el teléfono de Emerxencias relató que un coche y una furgoneta habían sufrido un accidente, que el turismo había quedado volcado y había personas que no podían salir del interior.

Rápidamente, los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Morrazo y de Vigo y la Guardia Civil.

El conductor de la furgoneta salió ileso, pero uno de los ocupantes del turismo falleció en el accidente sin que se pudiera hacer nada para salvarlo. Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes del coche, mientras que las urgencias sanitarias tuvieron que trasladar a tres heridos hasta el hospital de referencia.