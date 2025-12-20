Prórrogas de la AP-9: pymes y autónomos gallegos recurrirán ante el Supremo la decisión del Gobierno de no admitir la revisión
Apetamcor reclama la nulidad de las prórrogas concedidas por los gobiernos de Felipe González en 1994 y de José María Aznar en 2000 al considerar que supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista
Agencias
La asociación gallega que representa a pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, Apetamcor, ha anunciado este sábado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de 2025 de no admitir a su solicitud para revisar de oficio las prórrogas de la Autopista del Atlántico, la AP-9.
Así lo han anunciado este sábado, jornada en la que Apetamcor ha celebrado su junta directiva, en rueda de prensa los directivos de la asociación junto al abogado Xoán Pérez Lema, responsable de la representación legal de la asociación en este contencioso.
Pérez Lema ha recordado que la asociación presentó el pasado 5 de agosto su solicitud de revisión de oficio de estas prórrogas, que fue inadmitida a trámite, una decisión que este lunes recurrirán mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.
Apetamcor reclama la nulidad de las prórrogas concedidas por los gobiernos de Felipe González en 1994 y de José María Aznar en 2000 al considerar que supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista.
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'
- ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri
- Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
- Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
- Un nuevo frente entra en Galicia por el oeste: ¿Cómo evolucionará el tiempo hasta Navidad?