Prórrogas de la AP-9: pymes y autónomos gallegos recurrirán ante el Supremo la decisión del Gobierno de no admitir la revisión

La asociación gallega que representa a pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, Apetamcor, ha anunciado este sábado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de 2025 de no admitir a su solicitud para revisar de oficio las prórrogas de la Autopista del Atlántico, la AP-9.

Así lo han anunciado este sábado, jornada en la que Apetamcor ha celebrado su junta directiva, en rueda de prensa los directivos de la asociación junto al abogado Xoán Pérez Lema, responsable de la representación legal de la asociación en este contencioso.

Pérez Lema ha recordado que la asociación presentó el pasado 5 de agosto su solicitud de revisión de oficio de estas prórrogas, que fue inadmitida a trámite, una decisión que este lunes recurrirán mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.

Apetamcor reclama la nulidad de las prórrogas concedidas por los gobiernos de Felipe González en 1994 y de José María Aznar en 2000 al considerar que supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista.