La UVigo seguirá trabajando en la petición de su facultad de Medicina aunque apruebe la descentralización

Las universidades gallegas retoman la tramitación del acuerdo para la descentralización del grado de Medicina casi un mes después de que la Facultad de Medicina lo bloqueara y, prácticamente, en el mismo punto. El consello de goberno de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ratificó este viernes un pacto que había dejado sobre la mesa el pasado 28 de noviembre y la Universidad de Vigo (UVigo) convocó para el próximo martes una sesión extraordinaria para hacer lo mismo y conceder el último visto bueno necesario para poner el pacto en marcha.

Sin embargo, conociendo la historia, la institución olívica no renuncia a tejer redes de protección. «Sexa cal sexa a decisión que tomemos o martes, a Universidade vai seguir traballando para ter en calquera momento, se é preciso utilizalo, un pedimento formal ben feito, ben artellado da titulación de Medicina», destacó el rector vigués, Manuel Reigosa, en el claustro. Aprovechó para agradecer el trabajo que está desarrollando tanto la comisión interna «capitaneada por África González y Alfonso Lago", como la compuesta por asesores externos.

Además, recuerda que el pacto tiene «cláusula de desestimiento», una «ferramenta» para que la UVigo se salga del acuerdo y pida su grado propio, si se incumplen plazos o posicionamientos.

En su informe al claustro, el rector defendió el texto consensuado por los rectores y las consellerías de Sanidade y Educación para la descentralización de Medicina porque, "como un bo acordo, era insatisfactorio para tódalas partes, pero era equilibrado".

En su repaso a los hechos, recordó que fue la Faculta de Medicina la que «se puso totalmente en contra» y explica que retoman «la posibilidad del acuerdo" ahora. El jueves lo aprobó su junta y este viernes hizo lo mismo el Consello de Goberno de la USC, en sesión extraordinaria para concluir este proceso antes de Navidad, límite que se había puesto para poder llevar a cabo el calendario inicialmente pactado. Su rector, Antonio López, agradece la "altura de miras e a responsabilidade" de la junta de Medicina. “Este será, sen dúbida, o primeiro paso para facer da Facultade de Medicina da USC a Facultade de Medicina de Galicia”, defendió.

Folla de ruta

Pero la USC no solo aprueba el texto del pacto de los rectores. Lo acompaña de lo que denomina «a folla de ruta a seguir na comisión de seguimento que se porá en marcha no próximo mes de xaneiro». Son las condiciones que ha puesto la facultad para levantar el bloqueo. López se mostraba convencido de que no habrá ningún problema para incorporarlas y aseguró que tanto las otras dos universidades como el propio Gobierno autonómico ya las conocían y no habían puesto ninguna pega al respecto.

«É certo que envía unha serie de pedimetos», admitió Reigosa y señaló que se tratarán en la comisión de seguimiento de la descentralización. «Creo que moitos deles teñen plena racionalidade. Dende logo, eu, que vou ser membro se é que se crea esta comisión, apoiareino", resaltó y detalló que lo hará «sobre todo para preservar os dereitos do alumnado que teña materias pendentes». «Son cousas que creo que son interesantes», subraya.

El rector recordó que el pacto se basa en la creación de unidades docentes en Vigo y A Coruña con el 50% de nuevos docentes contratados por la universidad local y la otra mitad, por la USC. Y la UVigo «non vai ter que invertir nin un pataco". Pagará la Xunta. Los hospitales y los institutos de investigación también estarán adscritos a la universidad de su territorio. Para el futuro, Reigosa apuesta por «un título conjunto entre as tres universidades».

Conversaciones con Povisa sobre Enfermería

En las casi seis horas de claustro, el rector también se refirió a la Facultad de Enfermería. Espera que la Consellería de Sanidade envíe la propuesta de convenio para al integración de las escuelas del Meixoeiro y de Ourense (del Sergas) revisada y «con modificacións moi menores». «Imos intentar correr para que este mesmo informe poida servir tamén para a incorporación de Pontevedra, porque a aspiración é que desde o inicio a facultade comence nos tres campus», indicó. Hay un preacuerdo con la Diputación para la financiación inicial.

Además, ha iniciado conversaciones con Ribera Povisa para modificar el convenio y los estudiantes tengan «un mellor recoñecemento».