Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas

La joven atacada con arma blanca ayer a mediodía en un piso del paseo de Ronda fue evacuada al Chuac con graves heridas y falleció horas después a causa de las graves lesiones

Los agentes interceptaron al autor en la calle cuando intentaba huir del lugar

Un detenido por herir con arma blanca a una compañera de piso en Riazor / Carlos Pardellas

Enrique Carballo

La Policía Nacional y los Bomberos de A Coruña rescataron a otras dos personas que estaban en el piso de Riazor en el momento en el que uno de sus inquilinos atacó a otra con un arma blanca, causándole heridas de tal gravedad que acabó falleciendo en el hospital horas después de ser intervenida.

Según fuentes conocedoras, los agentes interceptaron al autor en la calle intentando huir del lugar. Tiene sobre veinte años, al igual que la víctima. Compartían piso, alquilado por habitaciones, con otras dos mujeres. La Policía lo detuvo por apuñalar a su compañera y prender fuego en su habitación. La joven presentaba heridas en el cuello y la cara y fue rescatada de entre el humo por los agentes.

Había otras dos personas en el interior de la vivienda, según las mismas fuentes. Fueron los policías los que avisaron a los bomberos para poder rescatarlas. Dos de los policías tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de humo durante la intervención.

Felicitación del SUP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) señala, tras conocer los hechos, que “gracias a la rapidísima intervención de los compañeros el autor pudo ser detenido en el momento en el que abandonaba el lugar huyendo”, y destaca que los agentes que intervinieron pusieron “en grave peligro su integridad física” para sacar a la víctima del incendio del homicidio, aunque finalmente acabase muriendo por sus heridas, además de salvar a los otros dos ocupantes del inmueble en colaboración con los bomberos.

“Dos compañeros tuvieron que ser asistidos”, indica el sindicato, que ratifica su exigencia “de que el Gobierno reconozca de una vez que Policía Nacional y Guardia Civil son profesión de riesgo”.

