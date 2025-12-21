Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan muerto en Bueu a un hombre que había desaparecido mientras pescaba

El operativo de búsqueda se había activado sobre la 1 de la madrugada. Fue en ese momento cuando una persona alertó a emergencias de que había visto a un hombre en el agua, cerca de la escollera del muelle de Beluso

Oficinas de la central de Emerxencias 112 Galicia.

Oficinas de la central de Emerxencias 112 Galicia. / Cedida

EFE

Pontevedra

Los servicios de emergencia han localizado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre que había desaparecido en las últimas horas mientras pescaba en Bueu (Pontevedra). El cadáver ha sido localizado esta mañana en la playa de Beluso, según ha informado el 112 Galicia.

El operativo de búsqueda se había activado sobre la 1 de la madrugada. Fue en ese momento cuando una persona alertó a emergencias de que había visto a un hombre en el agua, cerca de la escollera del muelle de Beluso.

Desde el primer momento, se movilizó al helicóptero Pesca I de los Gardacostas de Galicia, la embarcación Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo o el barco Corvo Mariño de la Guardia Civil. A ellos se sumaron por tierra efectivos de la propia Guardia Civil y de Protección Civil.

Sobre las cuatro de la madrugada, tras rastrear toda la zona, el operativo tuvo que ser suspendido hasta esta mañana. Fue entonces cuando una patrulla del instituto armado localizó al fallecido desde tierra.

