El PSdeG asegura que Rueda usa para su escolta vehículos de protección de Viogen

La Xunta ha considerado que las acusaciones son "irresponsables, malintencionadas y falsas"

Paloma Castro, en una intervención en el Parlamento gallego

Paloma Castro, en una intervención en el Parlamento gallego / FDV

Agencias

El PSdeG ha asegurado que la Xunta está utilizando vehículos destinados a la protección de víctimas de violencia machista (programa Viogen) para reforzar la escolta del presidente gallego, Alfonso Rueda, en sus desplazamientos. Según la portavoz socialista de Igualdad, Paloma Castro, en cada provincia solo existe un vehículo de ese tipo -LIMA- dedicado al seguimiento de mujeres en riesgo real, un recurso que quedaría desatendido "temporalmente" cuando se integra en la comitiva presidencial.

Castro lo ha considerado "absolutamente injustificable" y ha calificado la situación de "escándalo institucional que retrata con total claridad cuál es la prioridad del Gobierno gallego", ya que deja "en segundo plano" a las víctimas.

"Mientras Rueda se mueve acompañado de un dispositivo sobredimensionado, las víctimas se quedan sin uno de los instrumentos para su protección. No hay manera de justificar esto", ha señalado.

El PSdeG ha anunciado iniciativas parlamentarias para que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explique quién ordenó retirar este vehículo de sus funciones y cuántas veces fue movilizado para acompañar al presidente. Asimismo, ha instado a la Xunta a firmar el convenio con el Estado para la dotación de la Policía Autonómica (Unidad de Policía Adscrita a Galicia) y dejar de usar la seguridad de las víctimas como "argumento negociador".

Castro ha recordado que, pese a la retirada de dos agentes de la comitiva de Rueda tras una denuncia de los socialistas este mes, el dispositivo presidencial continúa movilizando más de veinte efectivos de la Policía Autonómica, entre escoltas, contravigilancia, vigilancia de la vivienda oficial y mandos adscritos exclusivamente a su seguridad. 

 La Xunta ha considerado que son "irresponsables, malintencionadas y falsas" las acusaciones del PSdeG. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran a EFE que el vehículo LIMA al que se refieren los socialistas "es un vehículo polivalente que presta diversos servicios" y, entre ellos, los relativos a la protección de las víctimas son "prioritarios". Por tanto, añaden, "si está realizando otras funciones y entra una llamada relativa a la atención a una víctima que se asigne a la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA), ese servicio es prioritario y será el que vaya a prestar".

Recuerdan, asimismo, que ante "la merma de agentes de la UPA, una de las primeras decisiones de la Xunta fue redistribuir los efectivos existentes y reducir la presencia de agentes en edificios de la comunidad, entre ellos Monte Pío", la residencia oficial del presidente.

"Comprendemos que el PSOE precise en este momento desviar la atención sobre otros temas que le afectan, pero es inaceptable e irresponsable que lo hagan a costa de generar alarma con una cuestión como esta", afirman desde el Ejecutivo autonómico.

La Xunta precisa que el pasado miércoles, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, "ya reprochó esta actitud" a los grupos de la oposición en el Parlamento. 

