Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Insomnio crónico CHUSHumanización de MilladoiroMuere Celso BugalloElecciones Extremadura
instagram

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

El suceso ocurrió poco antes de las 8:00h de esta mañana

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Ver galería

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova / Noé Parga

Adolfo Gago

Amplio dispositivo de emergencias en Vilanova después de que un vehículo se precipitase al mar con un ocupante en el interior desde el muelle de la localidad, frente al surtidor del puerto. El suceso se produjo alrededor de las 7:52 h de este lunes.

Hasta el lugar se ha trasladado persoal de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, bomberos y protección civil de Vilanova así como una ambulancia medicalizada. Aunque hicieron todo lo posible por rescatar al hombre con vida del interior del coche, finalmente el ocupante, de 80 años y vecino de la localidad, solo pudieron comunicar su fallecimiento a las 9:15 h.

TEMAS

  1. Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
  2. Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
  3. Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
  4. Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
  5. Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'
  6. Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
  7. Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
  8. ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?

La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

Un quinto premio de la Lotería de Navidad lleva suerte a Galicia

Un quinto premio de la Lotería de Navidad lleva suerte a Galicia

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Roberto Vilar, a Jesús Janeiro: «Ímoste converter no Jesulín de Tomiño»

El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»

El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»

Así será el invierno en Galicia: llega con nieve y mínimas de hasta -6ºC de madrugada

Así será el invierno en Galicia: llega con nieve y mínimas de hasta -6ºC de madrugada

El PSdeG asegura que Rueda usa para su escolta vehículos de protección de Viogen

El PSdeG asegura que Rueda usa para su escolta vehículos de protección de Viogen

Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas

Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas
Tracking Pixel Contents