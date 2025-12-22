El PSdeG abordará en un comité nacional extraordinario su gestión de las denuncias de acoso

Ya hay fecha. El próximo 10 de enero, los socialistas gallegos abordarán en un comité nacional extraordinario las diferentes denuncias de acoso —tanto sexual como laboral— que, desde la eclosión del caso Tomé, han abierto una importante grieta en las filas del PSdeG, minando la confianza de la militancia en el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro. En esa fecha, se realizará «un análisis de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral conocidas, así como las actuaciones y decisiones adoptadas por el partido desde que se tuvo conocimiento de los hechos», explican los socialistas en un comunicado remitido a los medios.

Las críticas vertidas contra la dirección socialista desde diferentes alas del partido, con hasta tres manifiestos distintos críticos con la gestión de la Ejecutiva socialista con respecto a la denuncia realizada a través del canal interno del partido contra el todavía presidente de la Deputación de Lugo por presunto acoso sexual, hacían que el equipo de máxima confianza de Besteiro considerase «necesario tratar esta cuestión en el órgano máximo entre congresos, con toda la información disponible y desde el respeto a los procedimientos internos y a las garantías que deben regir en situaciones de esta naturaleza, poniendo siempre en el centro a protección de las víctimas».

Más aún cuando la crisis generada por estas denuncias a través del canal interno amenaza con seguir escalando. Cabe recordar que tras el caso Tomé han aflorado denuncias de acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel —que ya no forma parte del partido pero se niega a dejar la Alcaldía, al igual que Tomé— y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y su ‘número dos’, José Manuel Lage.

La Ejecutiva socialista es conocedora de la necesidad de sacudirse cuanto antes de este escándalo y poder prepararse orgánicamente para los comicios municipales que se celebrarán en el primer semestre de 2027. Es decir, como máximo un horizonte de año y medio.

Tal es así que fuentes próximas al secretario general de los socialistas gallegos aseguran que se barajó la posibilidad de convocar al máximo órgano del partido entre congresos antes de final de año. Sin embargo, la intención de que a esta cita asistiese el mayor número de militancia posible —un objetivo complicado en fechas navideñas— y la difícil intendencia para encontrar a una semana vista un espacio que pudiese albergar hasta 300 militantes han provocado que la Ejecutiva decidiese celebrar esta cita el próximo 10 de enero.