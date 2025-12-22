Un quinto premio de la Lotería de Navidad lleva suerte a Galicia

Galicia está de celebración. El 60.649 ha sido el segundo quinto premio cantado en el Sorteo Extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid y ha estado muy repartido por toda España, de modo que, entre otros lugares, ha llevado la suerte en Galicia a Pontevedra, Ourense, A Illa y Sanxenxo.

Se ha conocido seis minutos después del primer quinto y poco antes de que saliera el gordo de estas navidades.

El 60.649 está retribuido con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Este número ha salido a las 10:40 horas y se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Es decir, ha dejado 2,8 millones en la provincia de Pontevedra.

Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.

El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad se ha cantado en la tabla cuarta por las niñas Alba Yadira e Italy Andrea.