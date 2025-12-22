Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Insomnio crónico CHUSHumanización de MilladoiroMuere Celso BugalloElecciones Extremadura
instagram

Lotería de Navidad 2025

Un quinto premio de la Lotería de Navidad lleva suerte a Galicia

El 60.649 ha dejado 2,8 millones en la provincia de Pontevedra

Lotería de Navidad 2025.

Lotería de Navidad 2025. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Agencias

Galicia está de celebración. El 60.649 ha sido el segundo quinto premio cantado en el Sorteo Extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid y ha estado muy repartido por toda España, de modo que, entre otros lugares, ha llevado la suerte en Galicia a Pontevedra, Ourense, A Illa y Sanxenxo.

Se ha conocido seis minutos después del primer quinto y poco antes de que saliera el gordo de estas navidades.

El 60.649 está retribuido con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Este número ha salido a las 10:40 horas y se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Es decir, ha dejado 2,8 millones en la provincia de Pontevedra.

Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.

El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad se ha cantado en la tabla cuarta por las niñas Alba Yadira e Italy Andrea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
  2. Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
  3. Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
  4. Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
  5. Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'
  6. Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
  7. Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
  8. ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?

La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

Un quinto premio de la Lotería de Navidad lleva suerte a Galicia

Un quinto premio de la Lotería de Navidad lleva suerte a Galicia

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Roberto Vilar, a Jesús Janeiro: «Ímoste converter no Jesulín de Tomiño»

El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»

El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»

Así será el invierno en Galicia: llega con nieve y mínimas de hasta -6ºC de madrugada

Así será el invierno en Galicia: llega con nieve y mínimas de hasta -6ºC de madrugada

El PSdeG asegura que Rueda usa para su escolta vehículos de protección de Viogen

El PSdeG asegura que Rueda usa para su escolta vehículos de protección de Viogen

Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas

Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas
Tracking Pixel Contents