Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la "mejor playa del mundo"

Se acerca el momento de despedir el año, de hacer balance de este 2025 y de buscar la manera de empezar el 2026 de la mejor manera. Mientras muchos optan por las celebraciones tradicionales, acompañados de la familia y amigos en los mismos escenarios de siempre, cada vez son más quienes buscan experiencias diferentes para estas fechas.

En este sentido, despedir el año de una forma diferente y en un lugar único, desde la "mejor playa del mundo", es posible.

La naviera Piratas de Nabia vuelve a sorprender un año más con su propuesta para este 31 de diciembre: las Precampanadas en las Islas Cíes, una experiencia que combina navegación, tradición, naturaleza y fiesta en pleno Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Islas Cíes / D. R.

Un entorno mágico

La experiencia comenzará a las 11:00 horas, con salida desde el puerto de Vigo a bordo de uno de los catamaranes de Piratas de Nabia. Durante la travesía, los pasajeros podrán disfrutar de la navegación por la ría y de las vistas del archipiélago en una de las épocas más tranquilas del año.

Una vez en tierra, se realizará una pequeña ruta guiada, ideal para conocer la historia, curiosidades y valores naturales del entorno durante el invierno, cuando el paisaje se muestra más salvaje y auténtico.

La playa de Rodas, en las Islas Cíes / Istock

Despedida en la "mejor playa del mundo"

Uno de los momentos más especiales de esta experiencia será el ritual de despedida del año en la Playa de Rodas, considerada por el medio británico The Guardian como " la mejor playa del mundo . Se trata de un acto simbólico pensado para dejar atrás lo vivido durante el año y comenzar el nuevo ciclo con energía positiva, en plena conexión con la naturaleza y el mar.

Las 12 uvas, a bordo y con fiesta

Tras la visita, la celebración continuará a bordo del catamarán durante el viaje de regreso. Será entonces cuando tenga lugar la tradicional toma de las 12 uvas, adelantando las campanadas en un ambiente festivo y distendido.

La música y el buen ambiente pondrán el broche final a una mañana diferente y muy especial. El regreso al puerto de Vigo está previsto a las 13:45 horas. Las plazas son limitadas, por lo que desde Piratas de Nabia recomiendan reservar con antelación a través de su página web o llamando al 986 32 00 48. El precio para los adultos es de 27 euros, mientras que para los niños es de 10 euros.