El ‘Gordo’ vuelve a esquivar Galicia en un sorteo que deja más de 100 millones en la comunidad

Por segundo año consecutivo, el Gordo de Navidad ha vuelto a esquivar Galicia donde no se selló ni un décimo del 79.432, el número que ha regado con millones de euros tanto Madrid como la provincia de León —una de las zonas con mayor afectación de la oleada de incendios que durante el mes de agosto calcinó más de 300.000 hectáreas en todo el país—.

Sin embargo, a pesar del huidizo primer premio, el Sorteo de Navidad ha dejado este año en Galicia más de 100 millones de euros. La responsabilidad principal de este reguero de millones recae en la firma textil con sede en la ciudad de Vigo, Bimba y Lola, que ha despachado entre sus trabajadores participaciones del 70048, agraciado con el segundo premio del sorteo. En este momento, se desconoce todavía cuál es la cuantía total que se queda en Galicia de ese premio, pero sí se sabe que la compañía ha repartido desde sus oficinas, en la olívica Avenida de Madrid, 97 millones de los 247,5 que en total ha distribuido el segundo premio.

La suerte ha querido también que el 90693 que los niños de San Ildefonso cantaron como tercer premio dejase un importante pellizco en la comunidad. Sobre todo en A Coruña, donde la administración de lotería situada en el número 26 de la rúa Alcalde Lens despachó 20 series de este número. En total, 10 millones de euros que se han repartido por la ciudad desde el popular barrio de Agra do Orzán.

Además, en Ordes, el Bar Armas de la localidad de Mesón do Vento, que cuenta con un despacho mixto, vendió por máquina dos décimos de este tercer premio agraciados con 50.000 euros cada uno. El 90693 dejó en Cuntis una de las historias de la jornada. Allí, en el Bar Quico también con despacho mixto se expidió un décimo por máquina del tercer premio.

Un billete que sacó la joven que regenta el establecimiento, que todos los años juega este número al tratarse de las cifras que coinciden con la fecha de su nacimiento, y que este año le ha otorgado un suculento premio económico.

Además, en la provincia de Lugo se despacharon 2 series de este tercer premio en una administración de Chantada, dos décimos de máquina en la capital y otro en el concello mariñano de Ribadeo.

El que podemos denominar como ‘el número más viajero’ al menos en Galicia de los que resultaron premiados dejó también un reguero de miles de euros en Zas, donde en el ultramarinos Casa Rogelio, de Baio, vendió tres décimos de máquina de este número.

A partir de aquí, los quintos premios dejaron múltiples agraciados a lo ancho y largo de la comunidad. El 60649 dejó 48 series premiadas en Galicia, es decir 480 décimos agraciados con 6.000 euros cada uno de ellos. La enorme mayoría de ellos —45— se vendieron en la administración de lotería de la rúa Michelena nº32, de Pontevedra. No fueron los únicos décimos de este número vendidos en la provincia, ya que en la administración de la rúa Madrid nº62, en Sanxenxo, se vendió una serie de este número, al igual que en el despacho de la rúa Travesía do Cruceiro nº2 en A Illa de Arousa —una administración que despachó también un décimo del tercer premio y de otro quinto, el 77715—.

Otros diez décimos del 60649 se vendieron en Ourense, concretamente en la administración de la rúa Ervedelo nº20. En total, este quinto premio dejó en la comunidad 2,88 millones de euros.

Otro de los quintos premios, el 77.715 dejó una importante alegría en la Costa do Morte. Allí, en el Bar Miramar de Fisterra se despacharon 84 décimos de este número que deja en la localidad 504.000 euros.

Con respecto al 23.112, otro de los números agraciados con un premio de 6.000 euros al décimo, la propietaria de una administración de Granada que vendió diez series de este quinto premio aseguraba en declaraciones a Europa Press que «un trozo del premio se iba para una empresa de Galicia» que se había hecho con el número. Sin concretar, no obstante, la cantidad ni la compañía que había adquirido los décimos.

Finalmente, el 41.716, otro de los quintos, dejó una serie en la administración de rúa do Paseo nº10 en la ciudad de Ourense. Este fue además, el único despacho de la comunidad en el que se vendió una serie de un cuarto premio: el 25.508, que dejó 200.000 euros en la ciudad termal.