Inaugurada la temporada de esquí en Galicia tras la apertura de la estación de Manzaneda: estas son las novedades

Las predicciones se han cumplido y tras las últimas nevadas, la estación de Manzaneda abre sus puertas, inaugurando así la temporada de esquí en Galicia.

Desde este martes, 23 de diciembre, la única estación de esquí de Galicia y la más occidental de España permanecerá abierta con 16 pistas y más de 12 kilómetros esquiables, de 9.30 a 17.00 horas.

Este horario cambia el 24 de diciembre, cuyo cierre se adelanta a las 15.00 horas.

Recomendaciones

Antes de visitar Manzaneda es recomendable consultar el parte, que es compartido por la propia estación a través de sus redes sociales o en su página web. Así, podrás ver el estado de las pistas, cuáles están abiertas, los espesores previstos, la calidad de la nieve y la previsión del tiempo.

Se recomienda, además, consultar el estado de las carreteras en la DGT y equiparse con cadenas o ruedas de invierno/nieve.

Dónde aparcar en Manzaneda

Por otro lado, desde la estación han alertado de un plan de regulación de accesos y aparcamientos para que la llegada a Manzaneda sea lo más ágil y segura para todos, que se habilitará los fines de semana, días festivos y cuando la afluencia sea alta.

A grandes rasgos, el plan contempla acceso controlado al parking, zonas marcadas en verde en las que se podrá aparcar en batería, rotonda de retorno para dar la vuelta y zonas marcadas en rojo en las que estará prohibido aparcar.

Se habilitará además un parking gratuito para caravanas y autobuses los fines de semana, en la entrada de la estación, junto a los Apartamentos Queixa, "con servicio de transfer gratuito para acceder a taquillas, cafetería y recepción".

Del fuego a la nieve

"Hay imágenes que no se olvidan: nuestra montaña negra, en silencio, después de los incendios. Hace solo unos meses la vimos herida, negra, en silencio… y hoy, poco a poco, vuelve a respirar. No ha sido un camino fácil, pero hay momentos que lo compensan todo. Este es uno de ellos", compartían en un comunicado a través de redes sociales.

Y es que, Manzaneda reabre sus puertas cuatro meses después de la oleada de incendios que arrasó Galicia, la cual llegó a causar daños en las instalaciones. Atrás queda la negrura que caracterizó durante un tiempo el paisaje y, ahora, un manto blanco cubre las montañas que dan la bienvenida a la temporada de esquí en Galicia.