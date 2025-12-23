Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas

La temporada de pesca fluvial (continental) del próximo año en Galicia ya tiene normativa. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este lunes el reglamento de la Consellería de Medio Ambiente que establece los periodos hábiles para pescar, las especies, los tramos vedados, los cotos, los cupos, las tallas y todos los detalles para que más de 40.000 gallegos practiquen su hobby favorito.

Como norma general, para la trucha la temporada empieza el 15 de marzo y termina el 31 de julio, aunque se repiten las habituales excepciones tanto en el arraque como en el cierre de la campaña. Se retrasará al 1 de mayo en los ríos de alta montaña y en las aguas donde haya reo o salmón, mientras que se alargará la campaña hasta el 30 de septiembre en algunos cotos consorciados y en los tramos sin muerte.

El cupo de truchas será de un máximo de 6 por pescador y día, de una talla mínima de 19 centímetros, si bien los pescadores deben revisar la normativa ya que cada coto o zona de pesca cuenta con normativas específicas que rebajan los cupos y aumental y disminuyen la talla mínima.

Con carácter general, se declaran los lunes como días inhábiles para la pesca, excepto festivos nacionales o autonómicos. Los jueves serán hábiles solo para la pesca sin muerte en todas las masas de agua, excepto festivos nacionales o autonómicos, que serán hábiles según la modalidad de pesca autorizada en cada masa de agua.

Pescador en el embalse de A Fervenza. / Antonio Hernández

Cambio importante en A Fervenza

Una de las principales novedades de la temporada de 2026 para los pescadores gallegos afecta al embalse de A Fervenza, en el río Xallas, uno de los escenarios habituales para los pescadores del área de Santiago y conocido en toda Galicia por la abundancia y tamaño de sus truchas. En esta masa de agua de los concellos de Mazaricos, DumbríaVimianzo y Zas se introduce una restricción: la pesca desde pato (objeto flotante sin motor para desplazarse por toda la masa de agua) queda autorizada solo en la modalidad sin muerte, de forma que se tendrán que devolver al agua todas las truchas capturadas.

La pesca con pato en A Fervenza ganó mucha popularidad en los últimos años, con jorandas en las que se veían decenas de aficionados probando suerte. Ahora, la Consellería de Medio Ambiente decide prohibir la pesca con muerte de trucha desde pato con el fin de preservar una de las grandes reservas de la pesca fluvial gallega.

Concurso de pesca del salmón de A Estrada en Ximonde, coto que este año no se autoriza. / Bernabé / Javier Lalín

Vedado el salmón salvo en un concurso

Otra de las grandes novedades de la temporada, ya anunciada meses atrás, es la veda total del salmón para 2026, una decisión valiente en la que Galicia es además pionera en toda España. Dentro de la estrategia de conservar una especie en franco riesgo de extinción en Galicia, se prohibe su pesca toda la temporada.

Sin embargo, se aplica una única excepción con motivo de la Fiesta del Salmón de A Estrada, ya que se autoriza la celebración de un concurso-exhibición de pesca en los cotos de Sinde, Pontevea, Santeles y Couso, con las normas que apruebe el departamento territorial. De este modo se atiende la demanda de respeto a la tradición de un certamen histórico en el río Ulla, aunque se excluye el mejor de los cotos salmoneros del río, el de Ximonde.

Además del salmón, este año se vedan en todas las masas de agua las siguientes especies: cangrejo de río, bermejuela, espinoso, sábalo y anguila. Y la pesca de la saboga solo se autoriza en el tramo del río Ulla comprendido entre la presa de Couso y la desembocadura entre el 1 de mayo y el 7 de junio.

Mientras tanto, para las llamadas especies exóticas invasoras, que son la perca americana (black bass), carpa, cangrejo rojo americano y cangrejo señal, se aplicará la normativa vigente a nivel nacional, que obliga a sacrificar los peces una vez capturados. La mayoría de ellos habitan embalses donde está autorizada la pesca todo el año.

Normas para el reo

En el caso del reo, una especie de alto valor deportivo y turístico que se encuentra en retroceso y cada vez es más difícil de pescar, la temporada general comenzará el 1 de mayo y concluirá el 31 de julio. En todo caso, se prorrogará en los cotos de Betanzos, Noia, Noval, Ombre, Padrón, A Ponte do Porto, Tibeiras, Segade, Traba, Xuvia y Lambre hasta el 30 de septiembre; y hasta el 31 de agosto en el caso de Ponte Arnelas, Pontevea y Sinde.

La cuota de captura se establece en dos ejemplares por persona y jornada, con una dimensión mínima de 35 centímetros, según explica la Xunta, que publica toda la normativa en el siguiente enlace del DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2025/20251222/AnuncioG0760-111225-0005_es.html