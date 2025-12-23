Así será el tiempo en Galicia para Navidad: ¿Podremos dejar en casa los paraguas?

Tras un fin de semana marcado en Galicia por el frío, las lluvias y la nieve, la comunidad afronta la previa de la Nochebuena y de Navidad con una gran pregunta sobrevolando: ¿Cómo será el tiempo durante las fiestas?

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia coinciden en que tanto en Nochebuena como en Navidad podremos, en general, dejar en casa los paraguas, aunque no sobrarán los abrigos.

Ambiente invernal

Esta primera semana de las fiestas navideñas estará dominada por una situación de calma, con tiempo estable y un ambiente invernal, caracterizado por el fuerte frío, con temperaturas más bajas que normalmente. Además, en general se esperan cielos poco nublosos, con precipitaciones prácticamente nulas.

Las lluvias que se están registrando este martes en diversos puntos de la comunidad irán remitiendo de cara a la jornada del miércoles 24 (Nochebuena), que contará con un ambiente seco, pero con temperaturas bastante frescas. En este sentido, los termómetros se situarán entre los 5 y los 12 ºC en Santiago, los 3 y los 9ºC en Lugo o los 8 y los 15ºC en Vigo.

En cuanto a las precipitaciones, la comunidad disfrutará en general de una Nochebuena caracterizada por un ambiente seco, a excepción del norte de la provincia de Lugo, donde podrían darse algunos pequeños chubascos intermitentes.

Un cambio por Navidad

Ya el jueves, día de Navidad, se producirá un pequeño cambio en la previsión. La jornada comenzará seca, pero de cara a la tarde llegarán las precipitaciones a gran parte de la comunidad, especialmente en la provincia de A Coruña.

Este regreso de las precipitaciones llegará acompañado de un descenso de las temperaturas, con valores muy fríos incluso para esta época del año, que podrían dejar incluso heladas en muchos puntos de la comunidad.

En la capital gallega las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 7 ºC. Por otro lado, en otros puntos de la comunidad los termómetros contarán con valores entre los 0 y los 6 ºC en Lugo, los 2 y los 8 ºC en Ourense y los 4 y 10 ºC en Pontevedra.