Ocho itinerarios culturales complementarios al Camino para descubrir otra Galicia

Galicia quiere dar forma y oficializar a lo largo del año que viene sus primeros itinerarios culturales de interés autonómico, el nombre que da a unas rutas alternativas al Camino de Santiago con potencial cultural y económico suficiente para dinamizar los territorios que atraviesan, la mayoría zonas rurales o pequeñas poblaciones costeras. De arranque, están definidos ocho itinerarios que cruzan las cuatro provincias e incluso las conectan con Portugal o León. Se trata de los caminos de A Geira o el de Os Arrieiros, el de Muxía por Brandomil, el del Mar, el de Mariñán, el Miñoto Ribeiro, el de Muros-Noia, el de San Rosendo y la Vía Künig. Algunos ya se ganaron un nombre propio entre los peregrinos en estos últimos años, mientras que otros empiezan a despuntar como alternativa para el turismo ante la masificación del fenómeno Xacobeo en algunos puntos y épocas concretas del año.

Consciente de este potencial, y aprovechando la experiencia de gestión del Camino y el éxito de su modelo, la Consellería de Cultura quiere dar un impulso a estos itinerarios culturales. En primer lugar, para "reconocer y promover la riqueza paisajística y patrimonial del territorio".

Así lo explicó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en la presentación del proyecto a alcaldes gallegos en el Gaiás. Según el estradense, la creación de estas rutas es una reivindicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones que "vienen trabajando en la puesta en valor del territorio a través de lo que serán los itinerarios culturales de Galicia".

Por ello, la intención del Gobierno gallego es reconocer rutas que, sin contar con los criterios exigidos por la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia para ser declarados Camino de Santiago, "sí reúnen los requisitos necesarios para ser considerados relevantes y contar con una especial atención" por parte de las administraciones.

Esta "nueva figura" de itinerarios se creará en el marco de la modificación de la Ley de Cultura Inclusiva y Accesible, mediante la Ley de Acompañamiento a los Orzamentos del próximo año. De este modo, la iniciativa entrará en vigor el 1 de enero.

El conselleiro López Campos, en la presentación. / Cedida

"Coser el territorio"

Además de ese objetivo de conservación y puesta en valor del patrimonio, los itinerarios culturales también deben servir para dinamizar Galicia. "Coser el territorio" a través del Camino de Santiago era una fórmula "muy interesante", reflexionó el conselleiro, pero, a la vez, admitió que se necesitan crean "distintas categorías". "Los caminos tienen un especial valor patrimonial, son los primeros itinerarios europeos. Pero teníamos que buscar una figura que recogiese esa realidad que existe en el territorio".

Así las cosas, el titular del departamento autonómico ha destacado que lo que propuso la Consellería de Cultura fue crear esta figura de itinerarios culturales, que tendrán una regulación y promoción específicas. En este sentido, López Campos adelantó que la iniciativa también contemplará una serie de ayudas destinadas a los ayuntamientos y a las asociaciones que "estuvieron trabajando en el reconocimiento de estos itinerarios", en principio ocho

Puente en la ruta de A Geira. / Cedida

1 Camiño de a Geira o de Os Arrieiros

Certificado por el Cabildo de la Catedral de Santiago en 2019, es una de las rutas de peregrinación más antiguas, que sale de Braga (Portugal) y sigue la antigua Geira de la Vía Romana XVIII. Goza de un enorme valor paisajístico y cruza O Ribeiro, ya que era el trayecto seguido para transportar el vino de esa zona de Ourense a Santiago, entrando en la capital por el Arco de Mazarelos, la 'porta do viño' que todavía conserva en sus piedras relieves de racimos.

Puente de Brandomil, en Zas / ECG

2 Muxía por Brandomil

Ruta poco conocida todavía y eclipsada por el Camino a Fisterra, sus 86 kilómetros son en realidad el camino más rápido para llegar a Muxía, donde el Santuario da Virxe da Barca era uno de los grandes polos de atracción religiosa de la época. El paso del río Xallas por Brandomil, donde recientemente aparecieron restos de rutas antiguas, es uno de los puntos emblemáticos del trayecto.

Castro de Baroña, en Porto do Son. / ECG

3 Muros-Noia

El Camino de Muros-Noia parte de las localidades costeras de Muros y Porto do Son, siguiendo la ría hacia el interior hata juntarse en Outes y cruzar el Tambre en el emblemático puente de Ponte Nafonso. Espectacular por sus paisajes y sus vistas, también tiene importante patrimonio cultural antes de adentrarse en Santiago por Bertamiráns. Reconocido desde 2020.

Cartel del itinerario das Mariñas o Mariñán. / Cedida

4 Mariñán

Ruta corta que no llega a Santiago sino que se articula alrededor de la ría de Betazos y el pueblo de Sada, con alternativas de 6 y de 14 kilómetros. Es un itinerario que destaca sobre todo por la riquez de su patrimonio arquitectónico y religioso.

San Cibrao, pueblo marinero en la ruta. / ECG

5 Mar

El Camino del Mar es una ruta de peregrinación a Santiago ampliamente documentada y que tiene un importante poso histórico. Parte de Ribadeo y recorre la costa lucense por sus prueblos marineros, para después entrar en Ortegal, donde están los acantilados más altos de Europa y el epicentro religioso de San Andrés de Teixido. Continúa hasta Ferrolterra y ya enlaza hacia Santiago con el conocido Camino Inglés.

Viñedos en O Ribeiro, con el Miño al fondo. / Cedida

6 Miñoto Ribeiro

Otra de las rutas históricas que enlazaban Braga (Portugal) con Santiago y que se recuperó estos años con tres variantes diferentes para entrar en Galicia. Es un itinerario marcado por la pegada romana y por tres características principales: cultura del vino, termalismo y naturaleza. Está muy vinculado al Camino Portugués.

Aquis Querquennis en Bande. / Iñaki Osorio

7 San Rosendo

Otra de las rutas con origen en Braga y que comunica con Santiago. Tiene dos partes muy diferenciadas. Una es la entrada en Galicia a través de O Geres-O Xurés, un parque natural único en el que la ruta se adentra siguiendo la Vía Nova romana, por lo que al imporesionante paisaje se suma la huella de la época del Imperio. Uno de los epicentros de este itinerario, siguiendo los pasos de San Rosendo, es Celanova. La localidad ourensana, con su monasterio, marca el inicio de la segunda parte de la ruta hacia Santiago.

Tramo de la Vía Künig. / Cedida

8 Via Künig

La Vía Künig es el Camino de Santiago que hizo el monje servita alemán Hermann Künig entre el verano de 1488 y finales del 1490 y que parte de Alemania y recorre más de 2.400 kilómetros. El tramo gallego comienza en la subida a O Cebreiro, por una zona más asequible que el Camino Francés. De esta forma discurre por territorio más llano a través de los municipios de Pedrafita, As Nogais, Becerrea, Baralla, O Corgo y Lugo. A partir de Lugo, se junta al Camino Primitivo.