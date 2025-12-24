Romeo Santos y Prince Royce sorprenden a sus fans con una nueva gira que hará parada en Galicia

Dos de los grandes reyes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, acaban de anunciar una nueva gira europea que hará parada en Galicia el año que viene.

Para sorpresa de todos sus fans, han sido los propios artistas los que han compartido la noticia a través de un vídeo en sus redes sociales, en el que han desvelado que su gira 'Mejor Tarde Que Nunca' también llegará a Europa, pues hasta el momento solo contaba con conciertos en EE.UU.

Entre el itinerario europeo se encuentra la ciudad de A Coruña, que acogerá el concierto el 30 de julio de 2026 en el Muelle de Batería de A Coruña a partir de las 22.00 horas.

Por el momento, las entradas aún no están a la venta, pero han habilitado un enlace para registrarse y ser los primeros en acceder a la preventa.

Junto a la parada gallega, el tour también aterrizará en Barcelona, Cádiz, Colonia, Estocolmo, Den Haag, Londres, Madrid, Málaga, Milán, Murcia, Nápoles, Pamplona, París, Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

La gira acercará el último y esperado trabajo en conjunto de los dos artistas, 'Better Late Than Never', lanzado el pasado mes de noviembre, un proyecto histórico que une a los dos grandes del género y que marca un antes y un después en la música latina.

'Dardos', 'Estocolmo' o 'Lokita por mí' son algunos de los temas más populares del álbum, que podrán disfrutarse en directo el próximo año desde A Coruña.