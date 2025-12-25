Sanidade licita 180.000 dispositivos de autotest para el cribado de cáncer de cérvix

La Consellería de Sanidade saca a concurso la licitación del suministro de 180.000 dispositivos de autotest para el cribado del cáncer de cérvix. Estos se suministratrán durante casi un trienio, hasta 2029, para mujeres de entre 30 y 65 años, tal y como recoge el Portal de Contratos Públicos de Galicia.

La Xunta advierte que las empresas interesadas tiene hasta el próximo 16 de enero para presentar sus ofertas, enmarcadas en el programa de detección precoz de este tipo de tumores. Además, según explica Sanidade en un comunicado, la muestra también puede ser recogida por la matrona del centro de salud.

Aparte de la vacunación de niñas y niños frente al virus del papiloma humano (VPH), la Consellería puso en marcha este programa, cuya participación alcanzó «el 60%, diagnosticándose un total de 63 cánceres», de los que casi 9 de cada 10 estaban en estadios I o II.

De la citología al autotest

Esta nueva prueba concentra una mayor sensibilidad que la clásica citología a la hora de detectar lesiones premalignas con un mayor valor predictivo negativo, según Sanidade. Es decir, las mujeres cuyo resultado sea negativo presentan un menor riesgo de padecer cáncer de cérvix. Esto permite que el intervalo entre cada cribado sea de cinco años, a diferencia de los tres que supone la citología.

El autotest también facilita la detección de tumores que se manifiestan tras un largo periodo de latencia después de infectarse con VPH, una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes.