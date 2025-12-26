Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dermatosis nodular contagiosa

La dermatosis blinda Galicia hasta febrero

Las restricciones por la enfermedad seguirán vigentes durante más de un mes para «proteger a la cabaña bovina gallega»

Vacas en una granja.

Vacas en una granja. / Bernabé

Iria D. Pombo

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) lleva meses amenazando a Galicia. Aunque en la comunidad no se ha registrado ningún caso, el peligro continúa latente al seguir teniendo una fuerte presencia en otras autonomías. Por ello, la Consellería do Medio Rural mantiene las medidas de prevención hasta el próximo 1 de febrero de 2026 «para proteger a la cabaña bovina gallega», pudiendo incluso prorrograse según la evolución epidemiológica. En un principio, estaba previsto que se levantase este blindaje el próximo miércoles, 31 de diciembre.

Esta prórroga permite las concentraciones de ganado de explotaciones del país, ferias o certámenes con finalidad comercial —permitidos desde el día 1 de este mes, tras semanas de inactividad—. Sin embargo, «en el caso de la celebración extraordinaria de concursos, certámentes, subastas y exhibiciones de ganado bovino deberá contarse con autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias», según explica Medio Rural en un comunicado.

¿Qué se permite y qué no?

Ha de evitarse el contacto con bovinos procedentes de fuera de Galicia, por lo que las concentraciones solo podrán realizarse con animales de granjas gallegas. Además, continúa vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todas las reses procedentes de otros lugares que vengan a Galicia con destino a vida. «La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo periodo de tiempo», indica la Xunta. Por supuesto, esto también afecta a los bovinos que ya viviesen en la explotación en el momento de llegada de los nuevos.

Noticias relacionadas y más

Sigue siendo obligatorio desinsectar a todas las reses de la granja en la que haya alguna incorporación, así como en los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto para destino a vida como para sacrificio. En este último caso, los bovinos serán directamente trasladados al matadero.

