Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana

Después de un día de Navidad en el que el tiempo en Galicia permitió disfrutar -aunque bien abrigados- de un tiempo seco y soleado, este viernes el paso de una borrasca situada al noroeste de la comunidad está dejando lluvias y precipitaciones en forma de nieve en cotas cercanas a los 500 metros.

Tal y como informa MeteoGalicia en su página web, el paso durante el día de hoy de un pequeño centro de bajas presiones que se desplazará por el litoral atlántico hacia el sur, provocará alternancia de nubes y claros con chubascos que se extenderán durante la mañana, que podrán ser en forma de nieve en puntos del interior que superen los 500 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas han descendido hasta los -1 grados en ciudades como Lugo y Ourense, generando fuertes heladas en ambas provincias. En Santiago, Pontevedra o A Coruña, los mercurios no se han quedado muy lejos, descendiendo hasta los 3 grados durante la madrugada.

Una pareja de jóvenes hace un muñeco de nieve en Pedrafita / Pedro Eliseo Agrelo Trigo

El sábado continuarán las temperaturas gélidas

El tiempo en Galicia durante este sábado seguirá siendo muy frío. El pronóstico de la agencia de meteorología gallega ya avanza que, aunque nuestra comunidad va a recibir la influencia de un potente anticiclón localizado al norte de las Islas Británicas, los termómetros seguirán marcando valores muy bajos. En Lugo y Ourense se quedarán en los 0 grados, y en Santiago o Pontevedra las temperaturas bajarán hasta los 3 grados. Pese al frío y gracias a estas altas presiones, la jornada será soleada con cielos prácticamente despejados en todo nuestro territorio.

Domingo con sol y temperaturas en ligero ascenso

El frío en Galicia durante el domingo será menos intenso. Gracias a la influencia anticiclónica, se espera un día con cielos despejados y con temperaturas que experimentarán un ligero ascenso. Así, los termómetros de las ciudades de Lugo y Ourense subirán hasta los 6 grados de mínima, al igual que en Santiago, A Coruña o Vigo, lo que hará que la jornada dominical sea un poco más llevadera.