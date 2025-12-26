Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra

Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado

Al lugar acudieron la Policía Nacional y Local

Al lugar acudieron la Policía Nacional y Local / Gustavo Santos

N.D.

Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112 Galicia.

Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.

Todo apunta a que pudo morir electrocutado

Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.

Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso

TEMAS

