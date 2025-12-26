Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense por temperaturas bajo cero

Las bajas temperaturas sitúan hoy en alerta casi todo el territorio de la provincia termal

Dos jóvenes disfrutan de la nieve en Manzaneda

Redacción

Santiago

Las bajas temperaturas persistirán en Galicia tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Según el parte de Meteogalicia, las mínimas caerán hoy de manera generalizada en el conjunto de la comunidad, con heladas en el interior.

Una situación que hace que el ente autonómico sitúe en aviso amarillo a prácticamente todo el territorio de la provincia de Ourense.

Allí, se amanecerá mañana con el mercurio bajo cero (-1ºC en O Barco de Valdeorras, -2ºC en Bande y 0ºC en Ourense). Será una jornada de predominio anticiclónico, aun notándose el paso de un pequeño centro de bajas presiones que se desplaza por el litoral atlántico hacia el sur. Con esta situación, se esperan cielos con alternancia de nubes y claros y con chubascos más probables durante la mañana en la mitad oeste, de nieve en cotas alrededor de los 700 metros.

Fuerte marejada en el mar

En el mar cambian las condiciones. Los vientos generalizados en todo el litoral, ayer, de componente nordeste, virarán hoy a sueste, y se espera una situación de fuerte marejada por la mañana en toda la fachada atlántica —desde el cabo Fisterra hasta A Guarda— y en la Costa da Morte.

