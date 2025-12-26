O galego xa ten a súa palabra do ano para este 2025
Xenocidio foi a voz escollida mediante as votacións a través do Portal das Palabras
R. V.
A iniciativa do Portal das Palabras, promovida pola Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié, xa ten veredicto: xenocidio foi elixida como Palabra do Ano 2025, ao superar o 40 % dos votos na votación popular.
Este neoloxismo, explican dende o Portal das Palabras, foi creado por Raphaël Lemkin (1901-1959) e constitúe, en palabras do historiador galego Antonio Míguez Macho, un dos conceptos que cambiaron o mundo. Adoptado tras a II Guerra Mundial pola ONU na convención para a súa prevención e a sanción, o termo volveu pronunciarse en múltiples ocasións nos últimos meses para sinalar as accións do estado de Israel na Franxa de Gaza.
O termo impúxose ás outras cinco finalistas —retrinco, lume, loia, foliada e desfeita—, que competían nesta edición despois dunha primeira fase de propostas cidadás. A votación permaneceu aberta ata o 21 de decembro ás 23:59 horas a través da web do Portal das Palabras.
- Xenocidio: 2.945 votos
- Foliada: 1.315 votos
- Lume: 843 votos
- Desfeita: 834 votos
- Loia: 686 votos
- Retrinco: 546 votos
Segundo o Dicionario da Real Academia Galega, xenocidio significa «exterminación metódica dun grupo social por motivos étnicos, relixiosos ou políticos». A súa presenza entre as candidatas —e finalmente como gañadora— vinculouse á actualidade internacional, especialmente ás referencias a mortes masivas e violacións de dereitos humanos en conflitos como o de Gaza.
Edicións anteriores
No ano 2024 a palabra elixida foi a mencionada cantareira, anticipándose ás Letras Galegas 2025 que a Real Academia Galega lles dedicou ás mulleres que crearon e transmitiron o cancioneiro popular galego. Nos anos anteriores as escollidas foron cibercarracho (2023), comadre (2022), tanxugueiras (2021), nós (2020), sentidiño (2019), deseucaliptización (2018), afouteza (2017), irmandade (2016) —coincidindo co centenario das Irmandades da Fala—, refuxiado, -a (2015) e corrupción (2014).
