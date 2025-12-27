Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata en SantiagoNavidad en el PalusoTragedia en MugardosRacismo trabajadoras hogarEl tiempo en Galicia
instagram

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

El animal que quedaba suelto ha sido cazado poco antes de las 11 horas

Este suceso acarreará retrasos en otras operaciones previstas para la mañana de este sábado

Dispositivo de caza del jabalí en el aeropuerto de Alvedro

Dispositivo de caza del jabalí en el aeropuerto de Alvedro

Ver galería

Dispositivo de caza del jabalí en el aeropuerto de Alvedro / Carlos Pardellas

Alberto Rivera

A Coruña

La presencia de jabalíes en la pista del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha obligado a hacer cambios en la programación de vuelos en la mañana de este sábado. Dos de los vuelos no han salido en hora y otros dos han sido desviados.

Uno de ellos, de Air Europa con destino al aeropuerto de Barajas en Madrid tenía que haber salido a las 8.35 horas y ha salido antes de las 11.00 horas, al igual que el de Barcelona de Vueling a las 9.05 horas, que ha sufrido casi dos horas de retraso.

Por otra parte, dos vuelos han tenido que ser desviados al aeropuerto de Lavacolla en Santiago. El primero de ellos procedente de Madrid que debería haber aterrizado a las 8.40 horas, y el siguiente, llegado de Milán con la compañía Easyjet que tenía que tomar tierra a las 9.10 horas. Ahora estas aeronaves tendrán que regresar a A Coruña para poder seguir con su programación desde Alvedro.

Estas complicaciones, además, provocarán otros retrasos a lo largo de la mañana. Según explica la plataforma Vuela Más Alto, se ha dado caza al jabalí que seguía presente en la pista aeroportuaria poco antes de las 11.00 horas.

TEMAS

  1. Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
  2. Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
  3. Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
  4. Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
  5. Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
  6. Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana
  7. Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
  8. Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

El alza del precio del alquiler, freno a la emancipación de los jóvenes: «Si no viviese con mis padres, me sería imposible ahorrar»

El alza del precio del alquiler, freno a la emancipación de los jóvenes: «Si no viviese con mis padres, me sería imposible ahorrar»

Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana

Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana

Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra

Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra

O galego xa ten a súa palabra do ano para este 2025

O galego xa ten a súa palabra do ano para este 2025

Hallan los cuerpos sin vida de un padre y su hijo en una casa de Mugardos

Hallan los cuerpos sin vida de un padre y su hijo en una casa de Mugardos

La dermatosis blinda Galicia hasta febrero

La dermatosis blinda Galicia hasta febrero

Chalets, cochazos, fincas o joyas: Aduanas confisca en cinco años más de 4 millones en dinero negro a los narcos en Galicia

Chalets, cochazos, fincas o joyas: Aduanas confisca en cinco años más de 4 millones en dinero negro a los narcos en Galicia
Tracking Pixel Contents