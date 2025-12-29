Casi 4.000 pacientes gallegos fueron a la farmacia a renovar medicación urgente sin receta

Las agendas de los facultativos de Atención Primaria están, con mucha frecuencia, repletas de citas en las que la única finalidad es renovar medicamentos que para ser dispensados precisan de una receta médica. Muchas de estas citas son forzadas, es decir, ni siquiera estaban programadas, pero son de carácter urgente dado que una posible suspensión del tratamiento podría conllevar un alto riesgo de salud del paciente.

Para intentar paliar esta cuestión, el Ejecutivo autonómico, de la mano de los cuatro colegios farmacéuticos de Galicia, puso el pasado mes de febrero en marcha un Programa de prescripción de medicamentos sin demora, cuyo objetivo era facilitar la renovación de estos tratamientos en las boticas. Desde entonces, son 3.998 las personas que se han beneficiado del mismo, según los datos compartidos este domingo por la Consellería de Sanidade.

De este modo, la red sanitaria pública gallega concertó una media de 19 citas cada día para la renovación de tratamientos no demorables. Las medicaciones retiradas con mayor asiduidad, explican desde la Consellería en el balance, en estos primeros diez meses de funcionamiento del programa son los tratamientos de insulina, los fármacos para tratar la hipertensión, los anticoagulantes y determinadas terapias inmunosupresoras y de carácter neuropsiquiátrico.

En el listado de fármacos que se pueden dispensar a través de este método están también los vinculados a la terapia inhalada de asma y EPOC, la adrenalina frente al choque anafiláctico, tratamientos para las hipoglucemias graves o fármacos que forman parte de la terapia analgésica en el tratamiento del dolor de origen oncológico.

Adherencia del programa

En lo que se refiere a la distribución de las citas vinculadas a este programa pionero, Vigo toma la delantera, siendo la localidad con una mayor adherencia. En total, se concertaron 545 citas en la ciudad olívica. Le siguen A Coruña y Santiago de Compostela, con 340 y 211, respectivamente.

La Consellería de Sanidade destaca, asimismo, la elevada participación en el programa de otros puntos del mapa autonómico, tales como Narón, con 92 citas, o Redondela y Baiona, que alcanzan las 90 y 74.

La medida adoptada, en palabras de Sanidade, ha conseguido en estos meses «disminuir el número de consultas forzadas o sin cita en los centros de atención primaria». Además, apunta, «evita el bloqueo de las agendas médicas, reduce los desplazamientos innecesarios de los usuarios y, sobre todo, aminora la interrupción de tratamientos y sus posibles problemas para la salud de los enfermos».