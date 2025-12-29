La búsqueda del marinero gallego del 'Viking Bay' continúa «hasta nuevo aviso» al noroeste de Nueva Zelanda

«La búsqueda continuará hasta nuevo aviso». Fuentes de la armadora siguen desde Vigo la operación para localizar a J.C.B.R., el jefe de máquinas del Viking Bay, el palangrero olívico que en la tarde del sábado se percató de la ausencia del marinero natural de Marín y residente en Bueu. Según explican los guardacostas de Nueva Zelanda, el aviso de la desaparición se dio cuando el buque estaba a 570 millas al noroeste del país oceánico y a 450 al sur de Fiyi, en medio del océano.

El operativo de búsqueda, adelantado por FARO, está siendo dirigido por el Centro de Coordinación de Rescate de Nueva Zelanda (RCCNZ), que ayer estableció un perímetro de 300 millas para intentar dar con el marinero. Son los expertos neozelandeses los que se encargan de dirigir la operación, en la que ayer participaron el Viking Bay y el Playa Zahara, de la misma armadora, así como dos cargueros y el avión P-8A Poseidon, de la Te Tauaarangi o Aotearoa, la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda.

Fuentes del RCCNZ señalan que recibieron la alerta a las 9.10 de la mañana del domingo allí, es decir, pasadas las 20.00 horas de la tarde del sábado en Vigo. Fue a través de una notificación de Salvamento Marítimo desde Madrid, que alertó de que «un tripulante de un buque pesquero había desaparecido y se sospechaba que había caído por la borda».

El P 8A Poseidon, el avión desplegado por Nueva Zelanda para la búsqueda / NZDF

«En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda y a unas 450 millas náuticas al sur de Fiyi», explican los guardacostas neozelandeses, que recuerdan que es un punto que se encuentra dentro de la región de búsqueda y salvamento, la más grande del mundo con 30 millones de kilómetros cuadrados.

A partir de ese momento, el RCCNZ «proporcionó a la tripulación instrucciones para la búsqueda», que es lo mismo que explican las fuentes de la armadora consultadas, que explican que el jefe de máquinas llevaba «más de diez años» con ellos y que en estos momentos «no hay ninguna hipótesis» sobre lo que pudo pasar.

Es la propia armadora la que confirma que el Playa Zahara ya no está participando en las labores de búsqueda; solo permanecen el propio Viking Bay y el avión. «En esa zona solo están estos dos [buques] actualmente», añade Edelmiro Ulloa, gerente de la Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura (Opnapa), a la que pertenecen estos palangreros que operan en aguas de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC).

Sobre la aeronave, Nueva Zelanda señala que «las 13.00 horas del lunes 29 de diciembre (hora de Nueva Zelanda) no se había informado de ningún avistamiento desde el aire o el agua», es decir, a la 1 de la madrugada en España.

La familia vive el barrio de Cabalo, en la parroquia de Beluso, de donde es la mujer de J.C.B.R., y ayer descartaron ayer hacer declaraciones, más allá de señalar que se trata de «un momento muy duro».