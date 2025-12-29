Sin «crisis interna» en el PSdeG: el balance del año de los partidos gallegos

En un desayuno informativo para hacer balance del año 2025, celebrado esta mañana, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no consideró que su partido se encuentre en una situación de «crisis» tras las denuncias contra varios dirigentes por acoso sexual y laboral. Confía que 2026 sea un año «para hablar de política y no de otras cuestiones».

Besteiro ha asegurado que en la reunión que el Comité Nacional del PSdeG —el máximo órgano de decisión en el partido entre congresos— celebrará el próximo 10 de enero, él dará cuenta de la gestión de esos supuestos casos y escuchará a quienes tengan algo que decir al respecto. Ha enmarcado esta reunión en un «debate político sensato», pero en el que él no percibe una crisis que ponga en duda su liderazgo al frente del PSdeG pese al manifiesto firmado por centenares de cargos socialistas, en el que se critica la gestión del caso de la denuncia interna por acoso sexual contra José Tomé, hasta entonces líder del partido en Lugo. «Yo no lo llamaría crisis, lo que tenemos que hacer es debatir sobre los hechos y sobre política», ha remarcado, antes de abogar por hacerlo de una forma "normalizada", en la que los integrantes del comité puedan expresarse y escuchar también la argumentación de la dirección.

Besteiro ha vuelto a defender la «rápida» actuación del partido en Galicia respecto a la denuncia contra Tomé y también respecto al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Válcarcel, denunciado por acoso laboral en un caso que supuestamente deriva de una denuncia previa por acoso sexual. Ninguno de ellos forma ya parte del PSOE, aunque no entregaron sus actas y continúan como alcaldes en sus respectivas localidades. También afirmó «no tener conocimiento» sobre el contenido de la denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Más allá de las cuestiones internas, el secretario general del partido en Galicia ha sostenido que 2026 debe ser un año centrado en la política y en el que comiencen a sentarse las bases para concurrir con proyectos claros a las elecciones municipales de 2027. Para ello, al igual que en el resto del PSOE, los socialistas gallegos prevén designar a sus candidatos a mediados del año 2026. El PSdeG también se ocupará de defender a los gallegos tras un 2025 en el que, debido a las políticas de la Xunta, se está en «peor» situación que hace un año.

Besteiro ha relatado los problemas que día a día enfrenta la ciudadanía gallega, como la imposibilidad de acceder a una vivienda, una sanidad pública precaria o listas interminables para disponer de una prestación por dependencia. También ha lamentado la actuación del Ejecutivo gallego en cuestiones como la política industrial o la desatención de la Galicia interior, a la que no se atiende, ha manifestado, pese a los incendios forestales que arrasaron la comunidad este verano. La situación, ha concluido, es peor que la de hace un año, como evidencian «los datos que matan el relato que Alfonso Rueda hace de la situación política de Galicia».

El año de las protestas del BNG

Por su parte, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, se decantó por el Café Moderno de Pontevedra para recordar a Castelao en su despedida de 2025. Su mensaje se centró en situar al intelectual galeguista como referente de «dignidad y esperanza para construir una Galicia mejor». Y como ejemplo, esgrime que 2025 deje la huella de «la dignidad de un pueblo gallego que sale a las calles a defender las causas que considera justas», apelando a las numerosas manifestaciones por la sanidad y la educación públicas, por los incendios en verano, por la implantación de Altri en Palas de Rei, o por las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), entre otras.

Con Castelao como modelo a seguir, la lider del BNG invita a imaginar cómo sería la «Galicia soñada» por el autor, repasando algunas de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía en 2025: empleo, el acceso a la vivienda o la «deteriorización de los servicios públicos después de 16 años de recortes y privatización del gobierno del PP».

Saltando fronteras, Pontón también recordó el genocidio en Gaza y teorizó sobre la postura que habría tomado el ilustre rianxeiro. A pesar de todo, la líder del BNG considera que «hay razones para la esperanza» porque este 2025 quedará en el recuerdo como el año en el que «la gente trabajadora y honesta» defendió las «causas que considera justas».