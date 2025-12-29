Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueve de cada diez hogares del rural gallego tienen contratados servicios de internet de banda ancha

El informe de Osimga, con datos del año pasado, apunta a que no hay diferencias de uso por géneros, pero sí por edades

Trabajos de desbroce en el rural gallego

Trabajos de desbroce en el rural gallego / C. A.

El Correo Gallego

Santiago

Cada vez son más los hogares del rural gallego que cuentan con una buena conectividad a internet. Sin ir más lejos, más del 91% de viviendas de estas zonas tienen contratados servicios de internet de banda ancha. Así lo refleja el informe Galicia Digital: La modernización tecnológica en el rural – Edición 2024, publicado ayer por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (Osimga) y cuya información fue difundida por la Consellería de Facenda.

Este avance en el porcentaje de hogares con banda ancha acerca el rural a la media gallega, situada en el 95,5%, lo que «reduce de forma notable la brecha con el entorno urbano». Además, en los hogares con tres o más personas la contratación supera el 98%, mientras que en los hogares unipersonales baja hasta el 78,5%, lo que evidencia que la conectividad es ya mayoritaria y sigue creciendo con fuerza.

El estudio, basado en microdatos de la Encuesta Estructural a Hogares del Instituto Gallego de Estadística (IGE) y en la clasificación del grado de urbanización alineada con la metodología de Eurostat, apunta que «la equipación informática en los hogares rurales de Galicia experimentó un crecimiento notable». Esto se debe a que la presencia de ordenador —ya sea fijo o portátil— y de otros dispositivos como tablets «es cada vez más habitual, acercándose a los niveles de las áreas urbanas», lo que «confirma que la digitalización avanza en el rural».

Uso del comercio electrónico y administración online

El informe de Osimga apunta, asimismo, a una ausencia de brecha de género en el uso de internet. Explica, así, que el porcentaje es prácticamente idéntico entre hombres y mujeres, «incluso ligeramente superior en el caso de las mujeres», ya que el 90,6% son internautas.

Donde sí aparecen diferencias es entre las distintas franjas de edad. Mientras que entre los 16 y los 44 años casi todas las personas del rural declaran usar internet —por encima del 99%— y en el tramo de 45 a 54 años se coloca en el 97,2%, a partir de los 55 años empieza a bajar. Hasta los 65 años el porcentaje de uso se coloca en torno al 89%, si bien, a partir de esa edad ya desciende hasta el 63%.

En lo que se refiere a la compra por internet, el 56,2% declaran hacerlo, lo que supone una subida de 3,5 puntos en el último año. Por debajo de los 45 años ya compra online más del 80% de la población del rural.

Así las cosas, el 82,1% de las personas que viven en entornos no urbanos interactuaron con la administración a través de internet, superando ya el 56% en todos los tramos de edad.

TEMAS

Nueve de cada diez hogares del rural gallego tienen contratados servicios de internet de banda ancha

Casi 4.000 pacientes gallegos fueron a la farmacia a renovar medicación urgente sin receta

Sandra Ortega revoluciona el turismo de lujo

‘Brain waste’ o cómo se desaprovecha el talento migrante: «Vine a abrirme nuevos caminos»

Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista

El alza del precio del alquiler, freno a la emancipación de los jóvenes: «Si no viviese con mis padres, me sería imposible ahorrar»

