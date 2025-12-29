Los peajes de las autovías autonómicas de Galicia se congelan para 2026
Rueda anuncia que se mantendrán las bonificaciones vigentes
Los peajes de las autovías autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados el próximo año, que dará comienzo este mismo jueves. Así lo anunció este lune el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que será el Ejecutivo quien asuma el aumento del IPC.
De esto, alegó, se beneficiarán en torno a 30.000 usuarios diarios. Rueda explicó también que el Ejecutivo autonómico va a renovar el convenio con la concesionaria Autoestradas de Galicia para mantener las bonificaciones actuales de los peajes para el próximo año.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- El segundo, el tercero, el cuarto y tres quintos premios de la Lotería de Navidad llevan suerte a Galicia
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo