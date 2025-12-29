Los peajes de las autovías autonómicas de Galicia se congelan para 2026

Los peajes de las autovías autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados el próximo año, que dará comienzo este mismo jueves. Así lo anunció este lune el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que será el Ejecutivo quien asuma el aumento del IPC.

De esto, alegó, se beneficiarán en torno a 30.000 usuarios diarios. Rueda explicó también que el Ejecutivo autonómico va a renovar el convenio con la concesionaria Autoestradas de Galicia para mantener las bonificaciones actuales de los peajes para el próximo año.