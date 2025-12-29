La Xunta cierra el año con cambios: tres relevos en la cúpula de Medio Rural

El Ejecutivo gallego cierra el año con cambios. Lo hace con especial intensidad en la Consellería de Medio Rural, donde la cúpula de su titular, María José Gómez, cesa "a petición propia", en palabras del presidente autonómico, Alfonso Rueda.

Tras un verano marcado por los peores incendios que se recuerdan en Galicia, pidió terminar su actividad el secretario xeral técnico del departamento, Jorge Atán, quien será sustituido por Marta Forés Lojo. También se despide de la Xunta el hasta ahora director xeral da Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. Este puesto, que el mandatario autonómico definió como "especialmente complicado en estos últimos meses", lo asumirá Manuel Francisco Gutiérrez.

El último de los cambios en Medio Rural será de la Secretaría Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, donde José Luis Chan deja su cargo en manos de Luisa Piñeiro, la que fuera de alcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, y quien desde 2023 ejercía como gerente de Seaga.

Otros cambios

El jefe del Ejecutivo también informó del cese de Julián Cerviño, responsable de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que será sustituido por Damián Rey. José Ramón Lete Larsa, hasta ahora secretario xeral para o Deporte, será sustituido por Roberto García.

El último de los cambios es en la Consellería do Mar donde Cándido Rial cesa como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y será relevado por Isaac Rosón Sánchez-Brunete.