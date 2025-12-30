Besteiro deja en manos del canal de acoso del PSOE las denuncias contra Inés Rey y Lage Tuñas

Diez días después de que se conociesen las denuncias de las exconcejalas Eva Martínez Acón y Esther Fontán por supuesto acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, y su segundo, José Manuel Lage Tuñas, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hablado para manifestar que no percibe que su partido se encuentre en una situación de «crisis» por este y otros casos, y para dejar en manos del canal de acoso del PSOE las denuncias de las exedilas socialistas.

En un desayuno informativo para hacer balance del año 2025, Besteiro ha asegurado que en la reunión que el Comité Nacional del PSdeG, el máximo órgano de decisión en el partido entre congresos, celebrará el próximo 10 de enero, él dará cuenta de la gestión de esos supuestos casos y escuchará a quienes tengan algo que decir al respecto. En esto se incluye también la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que abandonó el cargo por este motivo, o la del alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, que fue apartado tras conocerse la denuncia por acoso laboral.

Sobre la situación del Ayuntamiento de A Coruña, Besteiro incidió en que la dirección gallega no tiene «conocimiento del contenido de la denuncia». Reiteró que desconoce todo lo que aportaron las exedilas en el canal interno, por lo que entiende que «sería absolutamente negligente» valorar una cuestión sobre algo que desconoce. Sí recibió la carta en la que Martínez Acón y Fontán, a las que Rey acusó de haber iniciado un «ajuste de cuentas» y de presentar denuncias falsas, en la queexpresan su «profunda preocupación por la ausencia de respuesta institucional contundente» a sus denuncias. En la misiva, las exconcejalas señalan que «en otras ocasiones, tanto a nivel estatal como autonómico, el PSOE ha sabido actuar con rapidez y determinación», por lo que reclaman «ese mismo nivel de compromiso» en su caso.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage. / LOC

Cuestionado sobre la asunción de responsabilidades que debería adoptar Rey, que forma parte de la ejecutiva del PSOE como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y es miembro del comité federal del PSOE, Besteiro ha dicho que no tiene «constancia» de que el canal antiacoso pueda tomar decisiones sobre una denuncia de estas características. Ha considerado, por tanto, que si se concretase la existencia de «acoso laboral» probablemente el órgano interno debería derivar el caso al comité de garantías a o a la jurisdicción laboral. «En este sentido será el órgano de acoso el que decida qué grado de responsabilidad se deriva de determinados comportamientos», ha aclarado Besteiro, que incide en que él no puede ni debe «prejuzgar».

No obstante, cuando se conoció la supuesta denuncia de acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Besteiro le exigió dejar el cargo, si bien aquel se negó y solo pidió su baja como militante. De hecho, en su intervención de este lunes, ha vuelto a defender la «rápida» actuación en este caso. Respecto a ambos casos, Besteiro ha manifestado que en el caso de Barbadás hay «un acoso laboral vinculado a un acoso sexual», mientras que en A Coruña «aparentemente es laboral».

Pese al manifiesto firmado por centenares de cargos socialistas que criticaba la gestión del caso de la denuncia interna por acoso sexual contra José Tomé, Ramón Gómez Besteiro no percibe una crisis que ponga en duda su liderazgo al frente del PSdeG. «Yo no lo llamaría crisis, lo que tenemos que hacer es debatir sobre los hechos y sobre política», ha remarcado, antes de abogar por hacerlo de una forma «normalizada», en la que los integrantes del comité puedan expresarse y escuchar también la argumentación de la dirección. A su entender, en este cónclave «puede haber gente en contra del secretario general y otra mucha a favor de lo que hace» la dirección actual.

Además, ha dicho estar «orgulloso» del mecanismo contra el acoso que existe en su partido, con el que no cuentan otras formaciones, y ha defendido su utilización como una fórmula para «proteger a las víctimas».