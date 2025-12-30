La borrasca de gran impacto Francis llega a Galicia el día de Año Nuevo con viento, lluvia y más frío
El jueves quedará situada al oeste de Portugal, provocando las primeras precipitaciones en el litoral atlántico y extendiéndose al resto del territorio con el paso de las horas
La previsión del tiempo en Galicia para el día de Año Nuevo no es nada halagüeña. Tal y como muestran todos los pronósticos meteorológicos, la llegada de la borrasca de gran impacto Francis durante el primer día de 2026, hará que tengamos que echar mano del abrigo y del paraguas.
Calvos de Randín se congela a -5,7 grados
Por el momento, este martes la situación generada por las altas presiones situadas al noroeste de las Islas Británicas todavía impiden la llegada de las borrascas atlánticas. Debido a ello, nuestra comunidad volverá a disfrutar de una jornada de cielos prácticamente despejados, pero con temperaturas que de nuevo han 'congelado' numerosos puntos de nuestro territorio.
Así, la temperatura mínima registrada este martes en Galicia ha sido la de Calvos de Randín, en Ourense, donde los mercurios han descendido hasta los -5,7 grados. En otras localidades de la provincia, como Xinxo de Limia o Verín, han visto como sus termómetros bajaban hasta los -3,7ºC y -3,5ºC respectivamente.
Un Fin de Año muy parecido
El miércoles, día de Fin de Año, el pronóstico de MeteoGalicia apunta a que será un día muy parecido al del martes. Pese a que la jornada comenzará con bancos de niebla en muchos puntos del interior, estos se irán disipando a lo largo de la mañana.
En cuanto a las temperaturas mínimas, no sufrirán cambios significativos. La previsión va desde los 0 grados de Lugo hasta los tres de ciudades como Ourense, Santiago, Ferrol o Pontevedra, propiciando fuertes heladas en las primeras horas de la mañana y haciendo que el frío sea la tónica predominante del día.
Francis llega por Año Nuevo
El día de Año Nuevo en Galicia estará marcado por la llegada de la borrasca Francis. Denominada de gran impacto por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quedará situada al oeste del país vecino, provocando lluvias a partir de la tarde en el litoral atlántico, que se irán extendiendo al resto de nuestra comunidad con el paso de las horas.
Las temperaturas seguirán sin cambios, por lo que además de ser una jornada pasada por agua, también será fría. A tener en cuenta también será el estado del mar, ya que se esperan vientos moderados y fuertes entre las Rías Baixas y Costa da Morte.
