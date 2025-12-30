Pontón considera que Rueda termina el año "instalado en la crispación": "Hace que vivamos peor"

Termina el año y lo propio es hacer balance. A un día de que 2025 llegué a su fin, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó una vez más contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de "dejar un Gobierno instalado en la crispación y en el bulo".

“Su Gobierno hace que vivamos peor”, espetó la nacionalista, quien criticó que el Ejecutivo autonómico "ponga sus intereses partidistas por delante de los de la ciudadanía. "Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde”, declaró.

Pontón puso, así, el foco en "la imposibilidad" de acceder a la vivienda, así como en otras cuestiones como "el deterioro" de la sanidad o "unos salarios y pensiones por debajo de la media".

Además, recriminó que Rueda "pretenda tapar" con cambios de cargos intermedios "su negligencia política en los mayores incendios de la historia". Lo hizo después de que este lunes el presidente anunciase los ceses "a petición propia" de los titulares de tres de los seis órganos directivos de ese departamento.

"Somos la alternativa", proclamó la portavoz nacional del BNG en la última rueda de prensa de la formación de este año.