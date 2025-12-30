Rueda inicia 2026 con relevos en la cúpula de Medio Rural en el año de los incendios

El Ejecutivo autonómico encara el próximo año con cambios. Lo hace con el foco puesto en la Consellería de Medio Rural, después de que la comunidad sufriese este verano la peor oleada de incendios de su historia. Parte de la cúpula de la responsable de esta cartera, María José Gómez, cesa «a petición propia», según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien quiso desligar estas salidas de los fuegos forestales.

Hay permutas en los titulares de tres de los seis órganos directivos de ese departamento. «No son una enmienda a su trabajo en puestos muy exigentes», declaró el mandatario autonómico. El primero de los relevos es el de Jorge Atán Castro, hasta ahora secretario xeral técnico de Medio Rural, puesto que ahora pasará a ocupar Marta Forés Lojo, licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y con una larga trayectoria en la Administración autonómica.

A este cambio se suma del director xeral da Defensa do Monte, que desempeñaba Manuel Rodríguez. Se trata, en palabras del presidente gallego, de un puesto «especialmente complicado en estos últimos meses». El encargado de asumirlo es Manuel Francisco Gutiérrez, quien llevaba dieciséis años como jefe del servizo de Prevención de Incendios Forestales en Pontevedra.

El último de los cambios en la consellería de Medio Rural tiene lugar en la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, donde José Luis Chan deja su cargo en manos de Luisa Piñeiro. Esta cuenta con experiencia como alcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra. Además, desde 2023 ejercía como gerente de la empresa pública Seaga, la cual se ocupa, entre otras cuestiones, de la gestión de la biomasa en las fajas secundarias.

Rueda enmarcó estos relevos dentro de la «total normalidad» de funcionamiento de la Xunta, alegando que parte de los cambios estaban planificados desde hace tiempo, si bien se optó por concentrarlos a final de año con el propósito de facilitar el inicio de «nuevas etapas».

Cuestionado en varias ocasiones por estos importantes cambios en las responsabilidades del departamento de María José Gómez, el presidente gallego insistió en que los mayores responsables, es decir, los conselleiros, «permanecen» en sus puestos. Los que se incorporan a puestos de mando, insistió, tendrán que «llevar adelante nuevos retos», así como «ejecutar las políticas que sus predecesores dejaron encaminadas».

Lete Lasa, un veterano en San Caetano

También «a petición propia» cesa el hasta ahora secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, un veterano en San Caetano, al que Rueda agradeció los servicios prestados «durante tantísimos años», más de 16, repartidos en varias etapas. En su lugar estará Roberto García Fernández, edil del PP en la ciudad A Coruña desde 2019, titulado en Educación Física e Deporte y con formación en gestión deportiva.

Mientras, el responsable de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, será sustituido por Damián Rey, ingeniero técnico en Telecomunicación y funcionario de carrera. El otro cambio se produce en la Consellería do Mar, donde Cándido Rial, quien llegó al cargo el pasado mes de junio, dejará de ser director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica para ser relevado por Isaac Rosón Sánchez-Brunete, quien trabajaba como director del área de Innovación Empresarial del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Críticas de la oposición

Para el BNG los ceses entre altos cargos de Medio Rural es «el reconocimiento del Partido Popular del fracaso de la gestión de los incendios». Así lo señaló el diputado nacionalista Secundino Fernández, quien lamentó que las destituciones «evitan la responsabilidad de la conselleira».

En la misma línea, el PSdeG cree que los ceses «confirman el desastre de la gestión» de Gómez y Rueda. «Hay una conselleira sin rumbo, avalada por un presidente que mira para otro lado», criticaron en un comunicado.