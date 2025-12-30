Tomé renuncia a la Diputación de Lugo pero insiste en su inocencia: «Non pararei até descubrir que é o que hai detrás»

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, está rodeado desde hace semanas en el calendario del PSdeG y de la política gallega. Es el último día de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, un cargo del que se ha visto obligado a renunciar tras las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del Partido Socialista.

En un pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Pazo de San Marcos, Tomé ha reivindicado su inocencia y ha insistido en que la «presunta denuncia é falsa». «Non pararei até descubrir que é o que hai detrás», ha subrayado. Tras mostrar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que «o dano xa está feito», en «o político, o familiar e o social». «Xa non ten volta atrás, pero quen nada fixo, nada ten que temer», señaló. Además, ha asegurado que todo lo ocurrido «obedece a cuestións políticas supraprovinciais», donde, ha añadido, él «non era o único nin o obxectivo principal».

En su discurso, Tomé ha sacado pecho por sus seis años y medio al frente de la Diputación, en los que su gobierno fue «exemplar» y actuó «con total transparencia».

De manera provisional, la presidencia de la Diputación de Lugo recae en el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro, del BNG, hasta que se celebre el pleno para designar a la persona que sucederá a José Tomé el próximo 14 de enero. Pese a abandonar la Presidencia de la institución, Tomé no ha entregado el acta, como le reclama su partido, por lo que su voto será determinante en la elección de su sustituto.

De cara al nombramiento de la nueva presidencia de la institución, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha aclarado que todavía no hay contactos entre socialistas y el Bloque, formación que no apoyará «ningún goberno no que haza ningunha persoa acusada de acoso sexual», enfatizó. Insiste en que «de aquí ao pleno para alixir novo presidente esta persoa debería entregar a súa acta por dignidade e respecto a todas as mulleres». Pontón ha señalado que el BNG no puede decidir sobre cómo actuará Tomé, pues la formación con «responsabilidade de facer toda a presión» para ello es el PSOE.

A lo largo de la jornada se celebrará un pleno ordinario que incluye una moción presentada por el Grupo Popular para pedir la reprobación de José Tomé. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, «por encubridora» del caso, y también ha apelado al BNG: «Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta».

«Tomé, dimite, o feminismo non te admite»

Sin embargo, el ex presidente de la Diputación de Lugo se aferra con uñas y dientes a la alcadía de Monforte de Lemos, pese a no formar parte del partido. Desde este jueves, 1 de enero, seguirá siendo regidor de la localidad, pero desde el grupo no adscrito.

Manifestación ayer en Monforte de Lemos. / Carlos Castro

Esta situación resultó ayer en uno de los plenos más conflictivos del año al comenzar con la concentración de colectivos feministas que piden su dimisión como alcalde. La plaza del Campo de San Antón, ante la sede municipal, congregó a decenas de personas y cánticos en los que rechazaban la postura de Tomé. Cerca de un centenar de vecinos se concentraron media hora antes del comienzo del pleno en una manifestación convocada, incialmente, por Marcha Mundial das Mulleres, y al que finalmente se unieron más grupos feministas. Corearon frases como «si tocan a unha, tócannos a todas», «Tomé dimite, o feminismo non te admite» y «fóra machistas das institucións», entre otras.

Desde la organización denunciaban que, pese a las denuncias abiertas, el concejal «non asumiu ningún tipo de responsabilidade política nin se realizou un exercicio de autocrítica», una circunstancia que, dicen, contribuye a la «impunidade deste tipo de comportamentos e deixa ás mulleres nunha situación de desprotección». En este sentido, subrayan la necesidad de que las instituciones públicas actúen con firmeza frente a actitudes machistas.