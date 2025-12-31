La borrasca Francis ya está a las puertas de Galicia: así va a cambiar el tiempo el día de Año Nuevo
El pronóstico de MeteoGalicia ya avanza un cambio radical de la situación meteorológica para comenzar 2026
Tras una primera semana de navidades en la que el tiempo en Galicia -a pesar de ser frío- ha sido seco y soleado debido a la influencia de un potente anticiclón situado al noroeste de las Islas Británicas, la llegada de la borrasca Francis dará un giro radical a la situación meteorológica en nuestra comunidad durante la tarde del día de Año Nuevo.
El 2026 comienza con lluvia
Debido a la llegada de la borrasca Francis, denominada de gran impacto por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera, el 2026 comenzará con lluvia en Galicia. Tal y como ya avanza el pronóstico de MeteoGalicia en su web, nuestra comunidad irá perdiendo la influencia anticiclónica con llegada de Francis, lo que provocará que las primeras gotas comiencen a caer a partir del mediodía en la mitad oeste de nuestro territorio.
En cuanto a las temperaturas, seguirán sin grandes cambios pese a la llegada de la lluvia. Así, las mínimas serán de 1 grado en ciudades como Ourense o Lugo, pudiendo bajar hasta los 3 en Pontevedra y Santiago. En Vigo y A Coruña los mercurios descenderán hasta los 7 grados, haciendo un poco más llevaderas las primeras horas del día.
El viernes, un día de inestabilidad
El viernes Galicia quedará afectada en su práctica totalidad por la inestabilidad que generará la borrasca Francis, que se situará al oeste de Portugal, por lo que se espera una jornada pasada por agua.
Las temperaturas mínimas darán un respiro después de tantos días de frío intenso, el Lugo por ejemplo, sus termómetros bajarán hasta los 8 grados, y en Ferrol, Ourense o Santiago descenderán hasta los 10 grados.
