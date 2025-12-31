Las mociones de censura que movieron los marcos del mapa municipal

Desde que el Tribunal Constitucional anuló el 10 de junio la norma que impedía que una moción de censura prosperase con votos de ediles no adscritos, ocho ayuntamientos gallegos cambiaron el bastón de mando con el apoyo de concejales tránsfugas, con una especial actividad en la provincia de A Coruña y el área compostelana. En un análisis ya más político, tras muchos de estos movimientos está la disputa electoral a medio plazo por la Diputación.

En lo que va de mandato, iniciado en 2023, Galicia suma una docena de mociones de censura: Ribeira, Forcarei, Touro, Viveiro, Fisterra, Outes, Muxía, Noia, Viana do Bolo, O Irixo, Carral y Manzaneda. Nueve de ellas fueron posteriores al fallo del Constitucional. La excepción, Ribeira, donde el relevo no dependió de ningún tránsfuga, sino de la ruptura del pacto entre el PP y Partido Barbanza Independiente.

El PP fue el principal ganador de este nuevo escenario. Recuperó seis alcaldías, Manzaneda la última, en noviembre. En varios casos, los populares han logrado el bastón de mando gracias al voto decisivo de un edil que abandonó su formación original. Los socialistas también han sacado provecho del fallo del Alto Tribunal: gobiernan ahora en Noia y Viana do Bolo.

De todas las mociones de censura y cambios de alcaldía, la de Ribeira fue quizás la más potente debido a la entidad del municipio, capital de O Barbanza de más de 20.000 habitantes donde el BNG tuvo que ceder el mando a María Sampedro, portavoz municipal del PP, que logró coser viejas heridas locales para gobernar.

Después de esa, cabe destacar la de Noia, donde el PP perdió en favor del PSOE de Francisco Pérez, que en agosto consumó el volantazo en el Concello. En el vecino Outes el camino fue inverso: fue el PP con Francisco Calo quien logró el bastón gracias a un edil tránsfuga del PSOE, que dejó sin alcaldía a Compromiso por Outes.

En Fisterra, el popular Luis Insua se hizo con la alcaldía gracias al voto de un concejal tránsfuga. De este modo, el PP gana poder en la Costa da Morte, donde ya había habido antes otro relevo, que consagró al independiente Javier Sar Romero en Muxía, donde relevó a Iago Toba.

Y pegado a Santiago, en Touro, el independiente Roberto Castro tuvo que entregar el bastón al popular Jesús Reboredo, el candidato con más apoyos en el 2023 que logró el voto de un exedil del viejo regidor.