De casa al trabajo: ¿cuánto tiempo pasamos los gallegos en el coche?
Un informe de RACE sitúa la media de la comunidad en 20 minutos, en contraste con otros puntos como Madrid, que llegan a rozar la hora en el caso de los autónomos
Carlota tarda cada mañana media hora en llegar desde su casa, situada en la capital gallega, hasta su oficina en la localidad coruñesa de Ordes. El mismo camino hace de vuelta, en torno a las 18.00 horas, cuando su jornada finaliza. Una hora al día en el coche, a veces sola y otras acompañada por alguno de sus compañeros de trabajo con los que se turna la conducción para cubrir gastos entre todos. Este tiempo, entre que sale de su vivienda hasta que llega a su puesto, puede resultar copioso para algunos, pero para otros, especialmente los que viven en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, quizás sea irrisorio.
Los gallegos tardan de media 20,2 minutos —por trayecto— en desplazarse a sus puestos de trabajo, si bien existen diferencias entre aquellos que son empleados a cuenta ajena y aquellos que tienen un negocio en propiedad. Mientras que los primeros tardan 19 minutos, la media se eleva hasta los 26,8 minutos en el caso de los autónomos. Así lo refleja el informe La seguridad laboral vial en España, publicado recientemente por el Real Automóvil Club de España (RACE), con datos referidos a 2024.
Galicia se corona, con estas cifras, como la comunidad en la que menos se tarda en llegar al trabajo, lo que deja más tiempo para dedicar a otros quehaceres de la vida diaria. En el lado opuesto de la balanza se encuentra Madrid, donde, de media entre todo tipo de trabajadores, los minutos que separan hogares de trabajo se elevan hasta los 36,3. El caso de los autónomos es más acusado aún, alcanzando los 56,8 minutos, es decir, casi una hora.
Menos tiempo no son menos kilómetros
Tardar menos en llegar al trabajo no significa siempre vivir más cerca. Más allá de los kilómetros, otras cuestiones como los atascos hacen que esta media se eleve. La distancia media en la comunidad gallega se sitúa en los 9,7 kilómetros, tanto para trabajadores a cuenta ajena como autónomos. Es la quinta, empezando por la cola, y haciendo un kilómetro más que los murcianos que son los que menos trayecto recorren.
A la cabeza, en este caso, se encuentra Navarra, donde sus residentes tienen que desplazarse una media de 14,5 kilómetros. Le sigue, muy de cerca, solo con 0,2 km menos, Madrid y Andalucía.
Accidentalidad vial laboral
Muchos accidentes de tráfico se producen yendo o volviendo del trabajo. En Galicia la tasa de accidentalidad vial laboral se sitúa en los 344,4 accidentes por cada 100.000 desplazamientos, lo que coloca a la comunidad en la mitad de la lista de las autonomías.
Andalucía se coloca como la primera, con un dato preocupante: 414,3 accidentes por cada 100.000 viajes que se hacen por cuestiones de índole laboral. Contrasta con la cifra de Castilla-La Mancha, la más baja, con una tasa de 158,2.
Martes a las ocho de la mañana: más probabilidad de accidente
Los accidentes viales laborales pueden producirse de dos modos, en itinere, es decir, de camino o de vuelta del trabajo, o durante el desempeño del mismo. Las mujeres de entre 16-29 años son las más afectadas en los viajes hacia el puesto laboral, según el informe de RACE. Por la contra, son los hombres, también en este rango de edad, los que sufren más accidentes mientras llevan a cabo sus tareas.
Son muchos los trabajadores que cada día cogen algún medio de transporte para desplazarse a su puesto. Lo hace el 93%, algo más de la mitad optan por el coche como vehículo habitual. Entre los restantes, el 13% opta por el transporte público, un 8% por la furgoneta y un 4% por la moto. Son, precisamente, estos últimos lo que tienen más probabilidad de sufrir un accidente.
Los trayectos de ida y vuelta son los que concentran una mayor siniestralidad, concretamente el 70%, frente al 30% que se producen durante la jornada laboral. Dentro de estos, la mayoría, alrededor de un 64%, tienen lugar en el camino de casa hasta el puesto laboral.
En cuanto al momento en el que se produce un mayor número de accidentes, el martes es el día de la semana que concentrar un más accidentalidad vial laboral. El horario más común es en torno a las 8 de la mañana, cuando miles de españoles salen cada día de sus casas para acudir a sus oficinas, obras o naves.
Dentro de los accidentes que ocurren en la jornada laboral, la mayoría, un 37%, ocurren entre las 10.00 y las 13.00 horas.
- La borrasca de gran impacto Francis llega a Galicia el día de Año Nuevo con viento, lluvia y más frío
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- La Xunta cierra el año con cambios: tres relevos en la cúpula de Medio Rural
- Rueda inicia 2026 con relevos en la cúpula de Medio Rural en el año de los incendios
- El racismo que sufren las trabajadoras del hogar: «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- La borrasca Francis ya está a las puertas de Galicia: así va a cambiar el tiempo el día de Año Nuevo