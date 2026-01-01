Estilismo 'made in Boiro' para las presentadoras de las Badaladas de TVG
Loli Calo de Tul Novias vistió a Eva Iglesias y Aitana del Mar con diseños de Nicolás Montenegro y Lorena Formoso: "Fue muy fácil"
Arturo Fernández y Eddy Insua optaron la sobriedad del negro con traje de Zara y esmoquin de David Sotoca
Desde que Cristina Pedroche comenzó a presentar las campanadas de Nochevieja en Antena 3, uno de los rituales del 31 de diciembre en muchos hogares del país es el de comentar los estilismos elegidos por las y los presentadores para despedir el año comiendo las doce uvas.
La madrileña ha sabido sorprender cada año y acaparar el protagonismo mediático en los instantes previos a las campanadas gracias a apuestas estilísticas casi siempre arriesgadas y que no pasan inadvertidas.
Más discretos, y sin duda más elegantes, son los atuendos que suelen elegir las y los presentadores gallegos con los que Televisión de Galicia da la bienvenida al nuevo año. En esta ocasión, los encargados de acompañar a la audiencia gallega para recibir al 2026 fueron Arturo Fernández, Eva IglesiasAitana del Mar y Eddy Insua, que desafiaron las bajas temperaturas en la Praza do Obradoiro con estilismos glamurosos y propios de una noche tan especial.
"Eva sabe lo que quiere"
Tanto Eva Iglesias como Aitana del Mar confiaron su vestuario al experto ojo de la estilista Loli Calo, que desde hace 25 años regenta Tul Novias en Boiro. "Fue muy fácil", dice Loli en conversación con este diario. La rianxeira Eva Iglesias se decantó por un vestido de Lorena Formoso, una diseñadora gallega de Palmeira afincada en Madrid.
"Lorena vino a hacerle el estilismo a Tul Novias", explica la estilista. "Me gusta proponer a diseñadores jóvenes y que hagan todo a medida, y a Eva le gustan mucho los diseños de Lorena, que, además, se adaptan muy bien a ella porque es alta y los luce muy bien", señala.
Finalmente, la cantante y presentadora llevó un espectacular vestido en dolor dorado de cristales, rodeado de un lazo de terciopelo negro y capa asimétrica del mismo tejido. "Siempre es muy fácil trabajar con Eva. Ya la habíamos vestido para otros eventos y sabe lo que quiere", asegura Loli.
"Aitana quería ir de blanco"
Por el contrario, para Aitana del Mar era su primera experiencia con Tul Novias, pero Loli Calo tuvo claro que el diseñador para su vestido tenía que ser Nicolás Montenegro, que se desplazó a Galicia desde Sevilla para trabajar en el atuendo de la comunicadora viguesa que desde hace unos meses copresenta Luar con Xosé Ramón Gayoso. "Aitana quería ir de blanco", cuenta Loli Calo.
El diseñador sevillano pasó el día de Navidad con la familia de la propietaria de Tul Novias y, al día siguiente, probó el vestido a Aitana, de grandes lentejuelas blancas, escote halter, espalda al aire y silueta de sirena. "Le adaptamos un poco la zona del pecho y el bajo y le quedó perfecto", indica. Para resguardarse un poco del frío lo acompañó con una gabardina de tafeta de seda también blanca. "Lució el abriguito dejando los hombros al descubierto y la verdad es que lo llevó a su terreno", asevera la estilista.
La sobriedad del negro
Tambien los presentadores del Especial Badaladas de TVG lucieron estilismos específicamente pensados para la ocasión.
En el caso de Arturo Fernández, el único de los cuatro que ya tenía experiencia dando la bienvenida al nuevo año en televisión, lució total look de Zara en color negro, con americana cruzada de solapa ancha y pajarita negra, mientras que Eddy Insua optó por un sobrio esmoquin de David Sotoca Sastrería.
