Alta inserción laboral de los titulados STEM en Galicia: más del 92 % trabaja tras dos años

Las personas tituladas en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Galicia alcanzan una tasa de ocupación superior al 92 % en los dos primeros años tras finalizar sus estudios, lo que supone dos puntos más que el resto de titulaciones del Sistema Universitario Gallego (SUG).

Así lo recoge el estudio “Talento digital: estudio de la trayectoria profesional de los perfiles STEM en Galicia”, elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), dependiente de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y publicado este 1 de enero de 2026.

El informe señala que esta tasa de ocupación ha crecido 5,6 puntos en los últimos cuatro años, consolidando a las titulaciones STEM como las de mejor empleabilidad dentro del sistema universitario gallego.

Además, la inserción laboral es más rápida: el tiempo medio para encontrar trabajo tras finalizar una carrera STEM es de 4,2 meses, frente a los 6,5 meses que tardan, de media, las personas tituladas en otros estudios. En el caso de las ingenierías tecnológicas, este plazo se reduce aún más, hasta los 2,4 meses.

El estudio también constata una alta adecuación entre formación y empleo. Más del 90 % de las personas tituladas en STEM desempeñan funciones de nivel universitario, porcentaje que asciende al 94,6 % en las ingenierías tecnológicas, frente al 83,7 % del conjunto de titulaciones del SUG.

Mayor estabilidad laboral

En términos de estabilidad, el informe destaca que más del 80 % de los contratos de personas tituladas en carreras STEM son indefinidos cinco años después de finalizar los estudios, frente al 71,4 % del total del sistema universitario gallego. Esta cifra alcanza el 89,5 % en titulaciones tecnológicas y el 88,4 % en otras ingenierías STEM.

El documento analiza también el papel de la Formación Profesional en el ámbito STEM, donde se registran tasas de inserción laboral superiores a la media de la FP (85,8 %) y una mayor rapidez en el acceso al primer empleo.

Persisten las desigualdades de género

Pese a los buenos indicadores laborales, el informe advierte de la persistencia de la brecha de género. La participación femenina en titulaciones STEM universitarias se sitúa en el 35,7 %, con especial desigualdad en ingenierías y tecnologías de la información. En Formación Profesional, cuatro de cada diez estudiantes son mujeres, pero en las familias tecnológicas este porcentaje baja al 12,6 %.

El estudio subraya que, a pesar de las iniciativas para fomentar vocaciones STEM entre las mujeres, el ritmo de cambio es lento, lo que evidencia la necesidad de reforzar políticas educativas inclusivas y visibilizar referentes femeninos.

Alta demanda de perfiles digitales

El informe pone de relieve que, aunque el Sistema Universitario de Galicia mantiene una proporción estable de estudiantes en titulaciones STEM (28,2 %) y la FP refuerza su papel estratégico, la oferta formativa no cubre completamente las necesidades del mercado laboral, especialmente en perfiles digitales y tecnológicos emergentes.

El sector TIC gallego continúa creciendo, con un aumento sostenido del empleo y una elevada presencia de trabajadores con formación STEM (68,2 %). Sin embargo, tres de cada cuatro empresas TIC declaran dificultades para contratar perfiles cualificados, especialmente en ámbitos como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, lo que refuerza la necesidad de impulsar formación especializada y programas de actualización continua.