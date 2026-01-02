Una borrasca dejará un viernes con lluvias intermitentes en Galicia: ¿Cómo evolucionará el tiempo el fin de semana?
La comunidad entra en el nuevo año perdiendo la influencia anticiclónica
Galicia entra en el nuevo año perdiendo la influencia anticiclónica. Este viernes, la comunidad quedará afectada por la presencia de una borrasca ubicada al oeste de Portugal, de modo que la jornada será inestable y con lluvias intermitentes, más probables desde la tarde y hacia la noche, sobre todo en la mitad oeste, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas experimentarán un notable ascenso -en Santiago tendremos 13ºC de máxima y 9ºC de mínima- mientras que el viento soplará moderado del sureste, fuerte en las últimas horas en la mitad norte.
El sábado será un día de tiempo más variable: habrá mucha nubosidad con riesgo de chubascos en toda Galicia, aunque serán más probables en el extremo norte de Lugo y A Coruña debido al viento noreste. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán y las mínimas marcarán un descenso respecto al viernes. Es decir, los pronósticos encajan con un escenario típico tras el paso del frente: nubosidad todavía presente, pero con tendencia a intervalos y a menos precipitación en muchas zonas, especialmente según avance el día hacia la tarde-noche.
El escenario más probable para el domingo es que continúe la nubosidad abundante en A Mariña y Ortegal, donde habrá precipitaciones, pero en el resto de la comunidad el día avanzará con cielos más despejados y sin precipitaciones. El viento será fuerte y del nordés mientras que los termómetros marcarán un descenso.
Mientras, en la capital, el viernes irá a peor con las horas: habrá aumento de nubosidad y lluvias más probables desde la tarde-noche. Para el sábado, los pronósticos prevén menos lluvia según avance el día y un ambiente algo más fresco, algo que en el entorno de Santiago esto suele traducirse en alternancia de nubes y claros y algún chubasco. Las previsiones son menos claras para el domingo: lo más probable es que se mantenga un escenario de variabilidad, con nubes y posibilidad de lluvias a ratos.
