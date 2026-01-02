Nazareth Cendán toma el relevo de Ethel Vázquez en el grupo parlamentario del PPdeG

La exconselleira y actual secretaria de la mesa del Parlamento de Galicia Ethel Vázquez será relevada como parte del grupo del PPdeG por Nazareth Cendán Gayoso en la próxima sesión plenaria del Legislativo gallego.

Vázquez presentó recientemente su renuncia a seguir ocupando su escaño en la Cámara autonómica alegando "motivos personales", según indican desde el partido, y será sustituida por Cendán, que en la actualidad ejerce como parte del gabinete de la Consellería del Mar.

Cendán, licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), cuenta con una trayectoria profesional en diferentes sectores, como la banca o la consultoría, y ejerce desde 2017 en el departamento del Mar del Gobierno gallego; además de haber sido concejala en el Ayuntamiento de A Coruña entre los años 2019 y 2023.

Vázquez, por su parte, fue conselleira durante varias legislaturas con competencias en departamentos como infraestructuras, aguas o vivienda y pasó a integrar el órgano rector del Parlamento gallego tras los últimos comicios autonómicos.