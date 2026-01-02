El PSdeG denuncia que la Xunta "mantiene ocultos" 13 contratos "a dedo" con el despacho del exministro Montoro

La Xunta "mantiene ocultos" trece contratos adjudicados "a dedo", durante la época de la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, al despacho privado del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, investigado por presunta corrupción, según ha denunciado este viernes el PSdeG, que ha registrado una iniciativa ante el Parlamento de Galicia para exigir explicaciones a la Xunta por la "falta de transparencia" en las contrataciones realizadas con el despacho de Equipo Económico.

En un comunicado remitido a los medios, la diputada socialista Patricia Iglesias ha señalado que la Xunta formalizó un total de 13 contratos con este despacho entre los años 2009 y 2011, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por un importe global de 172.838 euros, sin que hasta el momento se facilitase una información completa, ordenada y verificable sobre su contenido, utilidad real y justificación administrativa.

Iglesias asegura que, tras acceder el pasado 12 de septiembre a los expedientes de contratación, el Grupo Socialista pudo contrastar hechos de especial gravedad institucional, como la existencia de informes en forma de simples borradores, sin firma ni fecha, documentos sin identificación del personal responsable y materiales de carácter general que se limitan a reproducir normativa fiscal estatal, sin adaptación a las competencias propias de la comunidad autónoma.

Entre la documentación revisada, conforme señala la parlamentaria del PSdeG, figura un archivo en formado PowerPoint relativo a la fusión de las cajas gallegas, "sin conclusiones técnicas ni recomendaciones finales", que, según apunta, "fue utilizado como soporte político para una de las decisiones económicas más transcendentes de la historia reciente de Galicia".

Ese mismo día, el Grupo Socialista solicitó formalmente copia íntegra de todos los contratos menores adjudicados a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos. "A día de hoy, esa documentación sigue sin ser remitida, incumpliendo los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción de gobierno".

Así las cosas, la iniciativa de los socialistas insta a la Xunta a entregar de forma inmediata toda la documentación pendiente, a explicar los criterios seguidos para la adjudicación reiterada de contratos a un mismo despacho y a revisar los procedimientos internos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores, para garantizar la trazabilidad documental, evitar la fragmentación indebida y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.