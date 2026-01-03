Combustibles, aluminio y pesca: Galicia y Venezuela suman un negocio de 100 millones al año
El comercio exterior con el país es limitado, en comparación con países del entorno
Lara Graña
Latinoamérica es un aliado capital para Galicia en materia comercial, además del histórico arraigo sociocultural que vincula a la comunidad con países como Argentina, Uruguay, Perú o la propia Venezuela. Ahora bien, los lazos comerciales con esta última economía son limitadas, teniendo en cuenta el enorme peso de otras de su entorno en capítulos como el pesquero o el industrial.
Las transacciones comerciales promedian los 100 millones de euros anuales, sumando importaciones y exportaciones, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Con dos sectores predominantes: el de los combustibles y aceites minerales y el aluminio. También tienen relevancia el pesquero y el de los muebles.
De este importe total, más de 71 millones correspondieron el año pasado (a falta de los registros de los meses de noviembre y diciembre) a combustibles y aceites minerales: Galicia exportó 30,55 millones de euros e importó casi 41 millones. Por su parte, las compras de aluminio superaron los 11,21 millones de euros.
En materia pesquera las transacciones son fundamentalmente importaciones del país sudamericano, con poco más de 1,3 millones de euros, mientras que Venezuela adquirió muebles por otros 1,67 millones. La lectura de los datos, en todo caso, muestra una tendencia muy desigual año tras año.
